Deze goochelaar bewijst met weergaloze kaarttruc in 'America's Got Talent' dat magie echt bestaat

24 juli 2018

Een kaarttrucje komt wel eens vaker voor in een talentenshow, maar wat specialist Shin Lim uitvoert in 'America's Got Talent' is spectaculair. Met de camera's ingezoomd op zijn vingers verwisselt hij de kaarten vliegensvlug. Vooral vanaf 2:27, wanneer hij de kaarten doet verdwijnen, zijn de trucs indrukwekkend.