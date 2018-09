Deze gapende fout in 'The Simpsons' hadden zelfs de schrijvers niet opgemerkt MVO

06 september 2018

11u52 0

D'oh!

TV Op het eerste zicht lijkt er niets mis met deze scène uit 'The Simpsons'-aflevering 'And Maggie Makes Three', maar niets is minder waar. Het is waarschijnlijk zelfs één van de grootste continuïteitsfouten die het programma ooit gemaakt heeft, die hierin is geslopen. Ziet u ze?

In de aflevering uit 1995 vertelt Marge aan Homer dat ze zwanger is van hun derde kind, Maggie. Er is echter één klein probleempje dat zelfs de schrijvers destijds niet hebben opgemerkt. In het huis, vlak achter Marge, hangt een grote ingekaderde foto van... Maggie. Dat had natuurlijk niet mogelijk mogen zijn, gezien de tijdlijn, maar de tekenaars hebben de standaard achtergrond nooit aangepast.

Het was executive producer Mark Selling, die de fout deze week toevallig ontdekte. "Er hangt een foto van Maggie achter Marge, die Homer vertelt dat ze zwanger is van haar," schrijft hij daar droog bij.

Eén fan argumenteerde dat het gewoon om een foto van Lisa zou kunnen gaan, en dat Maggie haar oude kleertjes heeft gekregen. Hoewel de fout zo valt 'op te lossen' in de fantasie van de kijkers, erkennen de schrijvers van de show dat het wel degelijk om een misstap gaat.

Schrijver Al Jean antwoordde al grappend: "Het canon is geruïneerd!". 'Canon' is de Engelse term voor gebeurtenissen die duidelijk in beeld zijn gebracht door een serie. Canon maakt dus het onderscheid tussen wat 'echt' is, en eventuele theorieën die enkel bedacht zijn door fans.

"Ik hoop dat er iemand ontslagen is voor deze fout," lacht een Twitter-gebruiker. Waarop Jean weer antwoordde: "Ik hoop dat jullie blij zijn, want er zijn net ZEVENTIEN mensen ontslagen voor deze fout. Ontslagen, gedaan, einde verhaal." Gelukkig heeft niemand van het 'Simpsons'-team écht zijn of haar baan verloren, maar ze zullen in het vervolg waarschijnlijk beter opletten als ze throwback-afleveringen in elkaar knutselen.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp Matt Selman(@ mattselman) link