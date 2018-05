Deze duo's zullen het tegen elkaar op moeten nemen in '2 Sterren Restaurant' MVO

22 mei 2018

21u46 3 TV Voor de duo’s van 2 Sterren Restaurant wordt het vanaf vanavond menens: 2 van hen openen immers hun restaurant voor het eerst voor een betalend publiek.

Roel & Kürt zijn vorige week door Sergio Herman uitgeroepen tot winnaars van de try-out. Zij verdienen een belangrijk voordeel in de wedstrijd en mogen in de aflevering van vanavond zelf bepalen met wie ze in duel gaan met het oog op een finaleplek. Die beslissing valt hen zwaar valt. Zo zwaar zelfs dat ze het lot laten beslissen: het zijn de onschuldige handen van Sergio Herman die de doorslag geven.

Zijn tos wijst uit dat Roel Vanderstukken en Kürt Rogiers het opnemen tegen Bieke Ilegems en Erik Goossens. Marie Verhulst en Andy Peelman gaan de culinaire strijd aan met Herman Verbruggen en Jacques Vermeire. Deze duo’s nemen het vanaf nu dus rechtstreeks tegen mekaar op.

Bieke Ilegems zet alvast in op de kleinste details. Ze heeft het niet zo met roze servetten, en die moeten volgens haar dan ook meteen de deur uit. Dat tot ergernis van haar keukenpartner, Erik Goossens.