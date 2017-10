Deze drie koppels nemen het tegen elkaar op in 'Ons Eerste Huis' 12u31

Bron: VIER 0 VIER Brent en Valerie, Kenzo en Sofie, Boy en Aimée. TV Wekenlang een huis samen met je ouders of schoonouders verbouwen, menig relatie is er al op gestrand. In het tweede seizoen van 'Ons Eerste Huis' gaan Valerie en Brent, Boy en Aimée en Kenzo en Sofie de uitdaging aan. Vanaf morgen kan je tien weken lang hun verbouwperikelen volgen op VIER. De vraag die nu al op ieders lippen brandt: wie sleept de hoofdprijs van 100.000 euro in de wacht?

Het concept van het programma is eenvoudig. De drie koppels moeten samen met hun ouders of schoonouders op tien weken een pand helemaal renoveren. Twee nieuwe experten bepalen met gast-bv's welk koppel week na week een kamertrofee in de wacht sleept. Gelukkig krijgen de verbouwers raad van een oude bekende: Sanchez. De bekendste werfleider van het land die twaalf jaar geleden zijn tv-debuut maakte in het verbouwingsprogramma 'The Block'. Wie op het einde van de rit de hoogste meerwaarde creëert op het pand krijgt 100.000 euro.

Brent en Valerie

Brent (25) en Valerie (23) vormen al drie-en-een-half jaar een koppel en wonen sinds anderhalf jaar samen in Hotel Mama te Langdorp, bij de ouders van Valerie. Hij is IT-consultant en zij volgt een opleiding tot massagetherapeute. Brent omschrijft zichzelf als rustig en Valerie als impulsief, twee eigenschappen die elkaar goed aanvullen.

VIER

Kenzo en Sofe

Kenzo (27) en Sofie (26) zijn al zes jaar samen en wonen sinds anderhalf jaar ook samen in Aalst. Ze hebben een zoontje van één jaar, Ruíz. Kenzo is zelfstandig verzekeringsmakelaar en Sofie werkt als administratief bediende. Zij is erg creatief en let op alle details, hij noemt zichzelf handig. Het koppel kocht een huis in Erembodegem en gaat voor een industriële stijl met staal en aluminium, maar ook warmere houttoetsen.

VIER

Boy en Aimée

Boy (25) en Aimée (27) zijn sinds twee jaar samen. Het koppel deelt officieel nog geen woning, maar Aimée spendeert wel veel tijd bij de ouders van Boy in Lanaken. Boy komt als fotolasser aan de kost, Aimée als kapster. Hij heeft een creatieve geest en is erg handig en technisch ingesteld, zij daarentegen zal nog een pak moeten leren. Het koppel kocht een huis in Lanaken en gaat voor een eigen stijl. Boy heeft een duidelijke voorliefde voor oude, maar degelijke materialen en houdt van recycling.

VIER

Ons Eerste Huis - elke maandag om 20u35 op VIER.