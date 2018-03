Deze dokterspop zorgt voor ontroering en eerlijkheid in ‘Helden van de Kinderkliniek’ Jolien Boeckx

13 maart 2018

05u00 0 TV Dokter Karel is zonder twijfel nu al de ster van het nieuwe VTM-programma ‘Helden van de Kinderkliniek’. De pop met binnenin een camera was oorspronkelijk ‘een oplossing’ om te kunnen communiceren met de jonge patiëntjes. Maar blijkt zoveel méér.

De jonge patiëntjes van het kinderziekenhuis in het UZA hebben elk hun eigen probleem: van leukemie en een niertransplantatie, tot een operatie aan de hersenstam. Met daarbij veel verdriet, pijn en angst. Gevoelens die ze vaak luidop niet durven zeggen, ook omdat ze hun ouders proberen te sparen. Bij Dokter Karel, een dokterspop met een camera in verwerkt, kunnen ze wél hun ziel blootleggen. “Ze vertellen hem dat van zodra ze het ziekenhuis mogen verlaten naar de dierentuin willen, of naar zee. Maar ook dat ze pijn hebben. En hoe ze zelf hun ziekte benoemen. Zo heeft een kindje het over ‘zijn stoute darm’. Heel ontroerend”, zegt Stefaan Ledeganck van het productiehuis Geronimo.

Beste vriend

Dokter Karel werd voor de programmamakers veel meer dan een manier om te communiceren met de kinderen. “Hij is een aanvulling op onze cameraploegen, die de werking en het medische aspect op de kinderafdeling in beeld brengen. Maar het allermooiste is dat hij voor de kinderen een echte beste vriend is geworden, degene bij wie ze terecht kunnen zonder oordeel."

Deze speciale manier van televisie maken, werd vooraf uitvoerig besproken met de kinderartsen en -psychologen van het UZA.

‘Helden van de Kinderkliniek’, vanaf woensdag 21 maart om 21.10 uur bij VTM.