Deze deelnemers zijn nu al zeker van de finale in 'The Voice' STV / TDS

21u46 0 VTM TV ‘Let’s go crazy. Let’s go nuts!’ De coaches lieten er bij hun openingsnummer van de eerste liveshow geen twijfel over bestaan. De messen staan scherp. Vandaag rollen maar liefst acht koppen. De piepjonge Luka en Dieter ontsprongen de dans en zijn de eerste finalisten.

Amper twee nummers ver was The Voice toen Jessica uit Lommel een eerste emo-bommetje besliste te droppen. Met ‘Amar Pelos Dios’ van festivalwinnaar Salvador Sabral krees de 19-jarige uit Lommel de zaal stil. Al leek Vlaanderen haar Portugees niet echt te smaken. Stemmende kijkers gingen wél massaal voor Luka, met haar zestien de jongste kandidate aller tijden in The Voice. Haar Kate Bush klonk hier en daar wat dunnetjes, maar dat maakte het lied des te brozer. Haar zien we dus terug. Net als Dieter uit Affligem. “Mijn buikgevoel zegt me dat ik met Dieter moet verder gaan,” aldus de coach. Team Alex is al een eerste keer uitgedund. Volgende week komen de vier andere leden van Callier voor het vuurpeloton.

Geen verassing

Geen grote verrassingen bij Team Natalia. De twee beste zangers trokken aan het langste eind. Posterboy Sitse etaleerde naast zijn looks meteen ook een stem en podiumprésence. Iets wat eerderlijk is in deze fase van de wedstrijd. Nelson koos met ‘Jealous’ van Labyrinth niet meteen een swingend nummer, maar was vocaal behoorlijk indrukwekkend. Iets waarvoor het sms-publiek hem met een finaleticket beloonde. Voor Idriss en Adele zijn de boeken toe.

Hij zong nooit in het openbaar, maar Mike, de zingende antiquair uit Zuidschote, kroonde zich tot primus van coach Koen. Zijn ‘Sign Of Times’ van Harry Styles was niet meteen vlekkeloos, maar zijn blik boorde zich wel diep in de huiskamers. Ook gezegend met een wonderlijk stelletje ogen en een finaleticket: de 23-jarige Amber uit Gent. Zij bracht misschien wel het meest swingende optreden van de avond, maar daar moeten we eerlijkheidshalve ook bijmelden dat de tegenstand niet echt gigantisch was. De grote kuis bleek, na driekwart van het programma, in alle teams meer dan nodig.

Na een antiquair ook een militair. Yoeri, dril-instructeur bij het leger, kreeg een ticketje richting de volgende liveshow met zijn versie van ‘Zombie’. “Een lied over oorlog,” aldus Bart. “En daar weet deze man –die reeds vaak op missie ging- alles van.” Zelf koos Peeters voor Dries. Een vlotte jongen met podiumervaring. De eerste acht zijn daarmee bekend. Volgende week ‘bloedbad twee’. En dan kan ‘The Voice’ écht beginnen.