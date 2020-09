Deze dame moet ‘Love Island’ verlaten BDB

09 september 2020

22u09

Bron: VIJF 1

Spannend moment in ‘Love Island’ woensdagavond. Voor de tweede keer moest een kandidaat de villa verlaten. Het lot van de overblijvende dames lag daarbij volledig in handen van Mattheüs. Die kreeg de opdracht te kiezen tussen Raphaëlla en Fabiënne. Uiteindelijk moest die laatste haar koffers pakken. “Ik had dit wel zien aankomen”, vertelde ze met tranen in de ogen. Je ziet ‘Love Island’ van maandag tot zaterdag om 20u35 op VIJF en VIJF.be.