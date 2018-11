Deze chauffeur krijgt morgen een monsterboete van 5.500 euro in ‘Alloo bij de Wegpolitie’ TK

07 november 2018

16u27

Bron: VTM 0 TV Een transporteur krijgt morgen in ‘Alloo bij de Wegpolitie’ een megaboete van maar liefst 5.500 euro. Luk volgt in de aflevering agente Griet als die bij een doorgedreven controle van de lading van vrachtwagens botst op een truck die maar liefst 2.900 kilo te zwaar is geladen. Een kwart meer dan toegelaten.

Dat levert de chauffeur een eerste boete op van 3.200 euro. En het wordt nog erger als blijkt dat de truck na de aankoop in 2016 niet meer is gekeurd. Nog eens 990 euro boete. Als blijkt dat ook de tachograaf door de chauffeur niet in orde is gemaakt, komt er nog eens een derde boete van 1.320 euro bovenop. In totaal wacht de eigenaar dus een boete van maar liefst 5.500 euro. Omdat zijn chauffeur de lading vergat te wegen en niet besefte dat een hoop nat zand gewoon veel zwaarder is dan droog zand. Zelfs de agenten die de overtredingen moeten vaststellen, hebben er een wrang gevoel bij.

Een Fransman die bij een volgende controle wordt tegengehouden, gaat door het lint als agenten in zijn wagen een blok hasj vinden. Gekocht in Nederland, want in Frankrijk is de kwaliteit lamentabel. Hij vreest nu dat hij in België achter de tralies moet. En dat terwijl hij alleen maar thuis blowt om de problemen met zijn gehandicapte dochter te vergeten. De bibber staat op zijn lijf, maar uiteindelijk moet hij van de agenten alleen een korte verklaring afleggen. De man kan dolgelukkig naar Frankrijk doorrijden.