Deze BV’s doen mee aan ‘Dancing with the Stars’ SDE

05 september 2019

22u32 28 TV De kogel is door de kerk - of beter: de danszaal. VIER maakte eindelijk bekend welke BV’s dit seizoen zullen deelnemen aan ‘Dancing with the Stars’ en daarmee in de voetsporen van huidig kampioen James Cooke zullen treden.

Dat Jani Kazaltzis (40), Julie Vermeire (21), Christoff (43) en Ianthe Tavernier (30) hun dansschoenen zullen aantrekken, wisten we al. Maar nu werden ook de resterende deelnemers bekendgemaakt: acteur Michaël Pas (53), ‘Thuis’-actrice Ann Pira (54), presentatrice Evy Gruyaert (40) en tv-persoonlijkheid Kelly Pfaff (42) zullen allemaal hun beste beentje voorzetten. Opvallend is dat ook Viktor Verhulst (25), zoon van presentator Gert, dit jaar zijn kans waagt. Al ligt dat niet helemaal in zijn comfortzone, geeft hij toe: “Ik vrees dat ik geen fantastische danser ben. Ik voel me op dit moment als een Pinokkio op de dansvloer, maar wie weet ...” Kat Kerkhofs, vorig jaar nog tweede in de competitie, voorziet de show samen met Gert van swingende commentaar. En er zijn nog meer veranderingen: in tegenstelling tot vorig jaar zal de show niet op vrijdagavond te zien zijn, maar op zondag. ‘Dancing with the Stars’ begint op 22 september.