Deze bruiden en bruidegoms wagen dit jaar hun geluk in ‘Blind Getrouwd’ Redactie

03 februari 2020

11u15

Bron: VTM 0 TV Nog even en dan begint VTM er weer aan. Vier huwelijken, eindelijk één homokoppel, acht harten in de hoogste versnelling, zestien klamme handen. ‘Blind Getrouwd’ hoopt op meer succes dan vorig jaar, met toen alleen hét droom­scenario voor Victor en Line. Ontdek de acht kandidaten die er rotsvast van overtuigd zijn dat ze eeuwige liefde zullen vinden.

Tatiana Rogier ( 29) uit Asper (Oost-Vlaanderen)

Non food verantwoordelijke in een supermarkt

Tatiana omschrijft zichzelf als vrolijk, enthousiast en een echt familiemens. Ze is een spontane jongedame die geniet van het leven. Ze houdt van shoppen en uit eten gaan, gezellige dingen doen met mensen die ze graag ziet. Tatiana is een echte Buffalo (voetbalsupporter van KAA Gent). Ze zoekt een partner die weet wat hij wil, een enthousiaste doorzetter met veel gevoel voor humor. Een lieve stoere man. Respect en eerlijkheid zijn voor haar cruciaal in een relatie. “Tati” droomt van een huwelijk in een koets, met duiven en in een kanten jurk. Ze heeft een tatoeage waarop staat: ‘Je ne regrette rien’.

Laura Lieckens (27) uit Turnhout

Interieurarchitecte

Laura is chaotisch, spontaan, enthousiast en sportief. Ze is een open boek, creatief en vooral géén ochtendmens. Ze is een fervente supporter van de voetbalclub Standard maar mist elke goal omdat ze constant babbelt met haar vriendinnen. Ze speelt volleybal en geeft ook volleytraining aan kinderen, reist graag en familie en vrienden betekenen alles voor haar. Haar ideale partner is sportief, goedlachs, sociaal en eerlijk. Ze wil graag een man die klaar is voor het echte leven en weet wat hij wil. Laura heeft een zwak voor lange sportieve mannen met een baard.

Winnie Bogaerts (28) uit Lier

Site-manager bij een pharmabedrijf

Winnie is een vlotte babbelaar met veel interesses en hobby’s, maar is ook een gevoelige ziel met een klein hartje. Door haar achtergrond als biologe houdt ze van alles wat zich buiten afspeelt: van in haar tuin werken tot wandelen. Ze duikt graag en is iemand die open staat voor nieuwe ervaringen en avontuurlijk in het leven staat. Eerlijkheid, openheid, trouw en passie zijn wat ze zoekt in een relatie. Haar ideale partner heeft veel gevoel voor humor, heeft ook een avontuurlijke kant en is iemand die niet bang is om zijn gevoelens te tonen. Iemand op wie ze kan bouwen.

Sonny Wagemans (30) uit Antwerpen

Process operator

Sonny is rationeel, sportief, toegewijd en een levensgenieter. Hij gaat overal volledig voor, wil zichzelf verder blijven ontwikkelen en af en toe buiten zijn comfort zone treden. Hij wil zo veel mogelijk van de wereld zien en hecht zeer veel belang aan familie en vrienden. Sonny is in alles wat hij doet zeer competitief. Hij zal zijn vrouw niet snel laten winnen als romantisch gebaar, maar zal haar eerder helpen zodat zij de volgende keer zélf wint. Hij zoekt een vrouw met pit en passie, en er mag “een hoekske af zijn”. Hij wil zich graag binden en zoekt iemand waarmee hij een leven kan opbouwen.

Lothar Callaerts (26) uit Puurs-Sint-Amands

Vertegenwoordiger bij een kledingmerk

Lothar is sociaal, ambitieus, rechtuit en gemakkelijk in de omgang. Hij is een heel eerlijk persoon, humoristisch, modebewust en emotioneel. Hij gaat graag uit eten en op stap maar kan evengoed genieten van een avondje gezellig thuisblijven. Koken is zijn passie. Zijn ideale partner is eerlijk en spontaan, staat stevig in haar schoenen en beschikt over een flinke portie humor. Hij zoekt een vrouw die haar gedacht durft te zeggen.

Jonah Hulselmans (30) uit Arendonk

IT consultant, bedrijfsleider

Jonah is een IT consultant en app ontwikkelaar, maar is niet de ‘klassieke IT nerd’. Hij omschrijft zichzelf als vrolijk en goedlachs, is een echte doorzetter en kan af en toe koppig uit de hoek komen. Hij kocht een huis dat hij al een tijd aan het verbouwen is. Jonah is sportief en muzikaal (zo speelt hij prachtig piano), heeft een goed ontwikkeld gevoel voor stijl en bezit een liefde voor mooi design. Hij zoekt een vrouw van de wereld, goedlachs, vrolijk en naturel. Wat hij verwacht van een relatie? Lachen, lachen, lachen en nog eens lachen.

Nick Laenen (38) uit Antwerpen

Steward en instructeur

Nick omschrijft zichzelf als positief, grappig, gevoelig en energiek. Hij probeert elke dag alles uit het leven te halen en is een prettig gestoorde levensgenieter die de dingen zegt zoals hij ze ziet. Door zijn onregelmatige werktijden als steward is het niet evident om een serieuze relatie op te bouwen. Vertrouwen, humor en communicatie vindt hij erg belangrijk in een relatie. Zijn ideale partner is iemand die ook humor heeft, met beide voeten op de grond staat, die trouw is en gelooft in de ware liefde.

Christophe Ramont ( 38) uit Gent

Ambtenaar bij de stad Gent

Christophe omschrijft zichzelf als eerlijk, immer positief en enthousiast, een wereldburger, cultuurliefhebber en een foodie die zelf voor geen meter kan koken. Hij zoekt een partner om dromen en avonturen mee te delen maar ook de miserie en de tegenslagen te verwerken die soms bij het leven horen. Eerlijkheid, vertrouwen, communicatie en er onvoorwaardelijk zijn voor elkaar, zijn voor hem cruciale waarden in een relatie. Zijn ideale partner is humoristisch, intelligent, heeft veel zin voor initiatief en een sterk relativeringsvermogen. Voor Christophe is trouwen heel belangrijk. Dat doe je niet zomaar. “Je gaat een engagement aan met iemand voor een lange tijd, en dat doe je hopelijk maar één keer”.

