Deze artiesten vervoegen Simon Cowell als nieuwe jury van 'X Factor' (en eentje wordt al meteen gewaarschuwd) MVO

17 juli 2018

08u08 0 TV Ex-One Directioner Louis Tomlinson zal samen met Robbie Williams en diens vrouw Ayda Field de jury van de Britse 'X Factor' vervoegen. Simon Cowell, het beruchte strengste jurylid, is ook nog van de partij.

Tomlinson werd zélf door Cowell ontdekt tijdens diezelfde talentenjacht. Cowell vormde destijds, in 2015, de groep One Direction, die Louis groot maakte.

Het jurypanel zou deze week voor het eerst samenkomen voor een persconferentie, ook al heeft geen enkele artiest officieel zijn deelname aan het programma bevestigd. Later dit jaar zal het nieuwe seizoen van 'X Factor' op tv te zien zijn.

Vermoeiend

Ondertussen heeft zanger Gary Barlow zijn oude Take That-maatje Robbie Williams gewaarschuwd voor de hoeveelheid tijd die hij straks kwijt is aan het jureren van kandidaten in de Britse versie van 'X Factor'. "Het is hard werken, dat is een ding wat zeker is", zegt Bary tegen The Sun. "Ik heb hem gezegd dat het om veel uren gaat, veel meer dan de meeste mensen denken. Het is vermoeiend." Gary weet natuurlijk waar hij het over heeft. Hij zat tussen 2011 en 2013 in de jury. "Ze filmen je acht uur lang, tot je er zwaar genoeg van hebt en je uit je slof schiet. En dat is precies wat ze vervolgens gebruiken in de uitzending", aldus Gary, die verwacht dat Robbie ook geen blad voor de mond neemt.