Deze 5 tv- en filmschurken worden zo erg gehaat dat ze zelfs op straat worden nageroepen: "Ik ben zó blij dat mijn personage stierf" MVO

30 augustus 2018

12u09 2 TV Een hoofdrol strikken in een populaire tv-serie, dat is indrukwekkend. Een overtuigende schurk kunnen neerzetten, dat is zowaar nog indrukwekkender. Maar hoe beter de acteerprestatie, hoe minder fans het onderscheid kunnen maken tussen fictie en realiteit.

1. Ramsay Bolton - 'Game Of Thrones'

De naam Iwan Rheon zegt je misschien niet veel, maar enkel al het horen van 'Ramsay Bolton' doet je haren waarschijnlijk al overeind staan. Ramsay was enkele seizoenen lang het meest kwaadaardige kleine onderkruipertje in 'Game Of Thrones': moord, verkrachting, marteling... Je kan geen misdaad bedenken die hij niet op zijn naam had staan. Spoiler alert: Bolton kwam 'gelukkig' aan een gruwelijk einde, waarbij hij verscheurd werd door zijn eigen aanvalshonden. Daar was ook Iwan (33), die Ramsay al die tijd speelde, niet ontevreden mee. Dat verklaart hij in een recent interview.

"Hij was één van de weinige personages die me echt nachtmerries heeft gegeven," vertrouwt de interviewer van 'Good Morning America' hem toe. "Ja, mij ook," grapt hij. "Hij was geen aardige jongen, nee. Ik ben eigenlijk blij dat ik hem achter me heb kunnen laten." Ramsay had namelijk zo'n kwalijke reputatie dat Iwan ook in het echte leven werd uitgekafferd. Fans van de show vertelden hem regelmatig dat ze 'hem' dood wilden. En Iwan is lang niet alleen...

(Lees verder onder de video, nvdr. Opgelet, dit fragement komt uit 'Game Of Thrones' en bevat schokkende beelden)

2. Joffrey Baratheon - 'Game Of Thrones'

Nog voor Iwan Rheon de set op stapte, was Jack Gleeson (26), één van de jongste acteurs in de serie, dé meest gehate slechterik van dienst. Zijn acteerprestatie was zo overtuigend dat bijna elke fan Joffrey zo snel mogelijk zo dood als een pier wilde zien. Ze kregen uiteindelijk hun zin, want Joffrey werd vergiftigd en kende een gruwelijke sterfscène - zoals het programma beoogt.

"Na 'Game Of Thrones' wil ik nooit nog een blockbuster maken," verzuchte Gleeson zich achteraf. "Ik probeerde de meer sympathieke kant van Joffrey te ontdekken, maar dat was moeilijk. Fans kamen me vertellen dat mijn sterfscène niet lang en pijnlijk genoeg was. Maar gelukkig waren de meeste kijkers die ik tegenkwam wel aardig tegen me." De acteur kreeg tijdens zijn carrière bij de show nochtans veel haatmail. "Ik heb altijd een beroemde acteur willen worden, maar hierna is er gewoon iets veranderd. Ik ga liever terug acteren in het theater, onder vrienden. Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar mijn droom om beroemd te worden is verdwenen."

(Lees verder onder de video, nvdr. Opgelet, dit fragement komt uit 'Game Of Thrones' en bevat schokkende beelden)

3. Negan - 'The Walking Dead'

Jeffrey Dean Morgan (52) heeft al jaren ervaring als acteur op de teller staan, maar zijn rol als schruk Negan in de zombie-reeks 'The Walking Dead' gaat het meest over de lippen. Gewapend met zijn in prikkeldraad gewikkelde baseball-knuppel die hij liefkozend - en doodeng - 'Lucile' noemt, is hij de grote schrik van iedere held uit de reeks.

"Toen ik de rol aanvaarde had ik geen idee wat voor impact dat zou hebben," legt Morgan uit. "Ik wist wel dat er veel naar de show gekeken werd, maar ik besefte niet op welke schaal. En ik wist al zeker niet hoe gepassioneerd de fans waren. Ik heb nu voor het eerst in mijn leven bodyguards nodig," lacht hij. "Nee, serieus, ik moet in mijn spiegels kijken als ik 's avonds naar huis rijd, want ik word regelmatig gevolgd. Daarnaast krijg ik ook vreemde post... Ik kan je zelfs niet vertellen wat het allemaal is, want ik heb nog 4 dozen op mijn drempel staan die ik nog niet heb durven openen. En oh ja, een grappigere anekdote: ik krijg regelmatig oneerbare voorstellen van SM-liefhebbers die mij en 'Lucile' wel eens in hun slaapkamer zouden willen."

(Lees verder onder de video, nvdr. Opgelet, dit fragement komt uit 'The Walking Dead' en bevat schokkende beelden)

4. Paul Spector - 'The Fall'

Je kent hem misschien beter als Mr. Grey uit de sensuele filmreeks 'Fifty Shades Of Grey', maar Jamie Dornan zélf heeft ook een donker kantje om te laten zien. In 'The Fall' speelt hij Paul Spector, een seriemoordenaar die vrouwen de stuipen op het lijf jaagt.

Zelfs journalisten hebben genoeg van zijn wrede praktijken. "Wat moet 'The Fall' doen in het komende seizoen? Jamie Dornan vermoorden!," zo kopte een stuk in de Britse pers. "Charmant," lachte Dornan (36) toen hij het bewuste artikel onder zijn neus geschoven kreeg. "Ik snap de frustratie met het personage. Maar ik kan je verzekeren dat ik zelf helemaal niet op Paul Spector lijk. Ik vraag me vandaag nog altijd af waarom ze net mij hebben gekozen voor die rol."

(Lees verder onder de video, nvdr)

5. Dolores Umbridge - 'Harry Potter And The Order Of The Phoenix'

Wie denkt dat Voldemort de meest gehate schurk uit de 'Harry Potter'-franchise is, heeft het goed mis. De monsterlijke 'Dark Lord' mocht dan geen publieksfavoriet zijn, bijna al zijn fratsen werden weggelachen met grapjes over zijn vreemde neus. Nee, de échte gruwel dook voor het eerst op in 'The Order Of The Phoenix'. Dolores Umbridge, perfect gecast als Imelda Staunton (62), ziet er aan de buitenkant misschien onschuldig uit, met haar roze kleren en liefde voor katten, maar dat maakt haar niet minder beangstigend. Haar grootste wapenfeit speelde zich af tijdens een strafstudie waarbij ze Harry Potter dwingt om 'I must not tell lies' ('Ik mag niet liegen') te schrijven... met zijn eigen bloed.

"Geloof mij, ik haat mijn personage even hard als alle fans! Ze is een combinatie van gestoordheid en wreedheid in een roze mantelpakje," verklaarde Stauton over haar memorabele rol. "Ik vind haar een echt monster, dus ik heb ook geprobeerd om haar zo neer te zetten. Met succes, blijkbaar... Want veel fans lopen me in een grote boog voorbij als ze me zien."