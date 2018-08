Deze 5 filmtoppers zie je dit weekend op tv DBJ

04 augustus 2018

11u30 0 TV Weinig nieuwe programma's op televisie tijdens zomer, maar dat geeft gelukkig ruimte voor een uitgebreide filmprogrammatie. Deze klassiekers zie je dit weekend op televisie.

The Shawshank Redemption – VTM, zaterdag, 22u45

Volgens de gebruikers van de populaire filmwebsite IMDb is dit de beste film aller tijden. Daar valt uiteraard over te discussiëren, maar stem gerust af op VTM als je de film nog niet zag. De diepe bas van Morgan Freeman vertelt het waargebeurde verhaal van Andy Dufresne, een boekhouder die in de cel komt te zitten. Twee zaken houden hem op de been: hoop en een poster van Rita Hayworth.

Spider-Man - Eén, zaterdag, 20u35

Zelfs als je geen superfan bent van superheldenfilms vind je toch je gading in de eerste verfilming van Spider-man met Tobey Maguire. Flitsend en fluks, maar met een leuke verhaallijn. De regie van de eerste drie 'Spider-man'-films is in handen van Sam Raimi, die met 'The Quick and the Dead', een van de leukste westerns uit de jaren 90 maakte.

The Last Samurai - VIER, zaterdag 20u35

Toen 'The Last Samurai' uitkwam botste de film op heel wat kritiek. Tom Cruise zou niets meer zijn dan patriarchale Amerikaanse soldaat die de arme Japannertjes zou bevrijden van het Amerikaanse juk. Wie zich daar echt niet aan stoort, ziet een film die imponeert met prachtige beelden van het Japanse platteland en state of the art zwaardgevechten.

Rumor Has It - VIJF, zaterdag, 20u25

Elke romantische komedie is toch nét iets beter als Jennifer Aniston erin meespeelt. En fans hebben geluk want de film draait helemaal rond het personage van Jeni Ani. Hoewel ze op het punt staat met Mark Rufallo te trouwen, wandelt plots Kevin Costner binnen, die een goed bewaard familiegeheim met zich meedraagt.

Broer - Eén, zondag, 21u35

Geoffrey Enthoven scoorde eerder met 'Hasta La Vista', waarin hij comedy en drama naadloos met elkaar wist te verweven. Met 'Broer' gooit hij het over een andere boeg en leverde hij een mysterieuze thriller af. De ijzersterke hoofdrollen zijn voor Koen De Bouw en Titus De Vooght, die naar Ierland afreizen om een bevallige rijke dame op te lichten.