Deze 5 filmtoppers kan je dit weekend op tv zien DBJ

09 juni 2018

Geen plannen dit weekend? Dan is er altijd de televisie nog. Ieder weekend geven wij een overzicht van de beste films die op het scherm verschijnen, en deze week gaat het om deze vijf toppers.

1. The Hunger Games: Catching Fire

De rol van Katniss Everdeen leverde Jennifer Lawrence een prachtige acteercarrière op. In het eerste deel van 'The Hunger Games' acteerde 's werelds best betaalde actrice de pannen van het dak, maar dit tweede deel is zo mogelijk nóg meeslepender en intenser. Dit keer moet Katniss bewijzen dat haar zege op de Spelen geen opgezet spel was en daarom houdt de president haar nauwlettend in het oog.

9 juni om 20u40 op VTM.

2. Ocean's Eleven

Afgelopen donderdag ging met 'Ocean's 8' de vierde franchise van de Ocean's filmreeks in wereldpremière. Daarin zijn het acht kloeke dames die hun hand niet omdraaien voor een stevige geldroof. In dit eerste deel zijn het nog George Clooney, Brad Pitt en andere Matt Damons die miljoenen willen stelen uit een Casino in Las Vegas. De inventieve snufjes van Clooney en co., zorgen ook na al die jaren nog steeds voor een glimlach en anderhalf uur die voorbij zijn voor je het weet.

9 juni om 21u20 op één.

3. Unbroken

Er wordt weleens beweerd dat de acteercarrière van Angelina Jolie al enkele jaren niet veel meer voorstelt. Met rollen in 'Salt', 'The Tourist' en Disneyproductie 'Malificient' kon ze niet veel kijkers overtuigen en ook met haar debuut als regisseur met 'In the Land of Blood and Honey' kon ze niet overtuigen. Met haar tweede film als regisseuse bewijst ze echter dat ze wel degelijk talent heeft achter de camera. Jolie vertelt het waargebeurde verhaal van de Amerikaanse Olympische atleet Louis Zamperini, die tijdens WOII 47 dagen doorbracht op zee als krijgsgevangene van de Amerikaanse actrice. Veelvuldig Oscarwinnaars Joel en Ethan Coen tekenden present voor het scenario.

Vanavond om 20u40 op CAZ.

4. Juno

Het is niet evident om een zwaar thema als draagmoederschap op een luchtige manier over te brengen, maar scenariste Diablo Cody deed het. De voormalige stripster won een Oscar met haar scenario en haar carrière was gelanceerd. Ellen Page is werkelijk aandoenlijk als de zwangere Juno, een pittige tiener die onbedoeld in verwachting geraakt op zoek gaat naar de ideale ouders voor haar kind.

Vanavond om 20u25 op Vitaya.

5. The A-Team

Toen werd aangekondigd dat de iconische tv-reeks uit de jaren 80 een herwerking zou krijgen, fronsten heel wat fans de wenkbrauwen. Toch is deze filmversie uit 2010 helemaal niet zo slecht. Fans van overdonderende explosies, hevige kogelregens en flitsende special effects komen aan hun trekken, maar voor de oldschool fans zitten er voldoende knipoogjes naar de oorspronkelijke reeks. Net als in de 80s draait het verhaal ook dit keer rond vier ex-cammando's die worden beschuldigd van een misdaad die ze niet gepleegd hebben. Onder meer Liam Neeson en Bradley Cooper pakken de wapens op.

Zondag om 20u40 op VTM.