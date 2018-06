Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien DBJ

30 juni 2018

12u00 0 TV Koning voetbal heerst nog steeds op televisie en daar komt voorlopig nog geen verandering in. Voor wie het balletje beu is, zijn er dit weekend gelukkig ook nog een aantal uitstekende films op televisie.

Catch Me If You Can – VTM, zaterdag, 22u35

Frank Abagnale Jr. was een van de meest tot de verbeelding sprekende oplichters aller tijden. Hij blufte zich naar boven als lijnpiloot en dokter en leidde een luxe leven dat monden doet open vallen. Wanneer Steven Spielberg besloot zijn leven in een film te gieten, lag de keuze voor geboren Rich Kid Leonardo DiCaprio voor de hand. Net als de keuze voor Tom Hanks trouwens, die als politie-inspecteur Leo op de hielen zit. Het geheel wordt wat de ingrediënten doen vermoeden: een vintage Spielberg-klassieker met fraaie beelden, uitstekende vertolkingen en de typische muziek van John Williams ('Jurassic Park', 'Star Wars', 'Indiana Jones').

Something Gotta Give – VIER, zaterdag, 20u35

Jack Nicholson als de ultieme vrijgezel die zelfs op zijn oude dag nog alle jonge deernes opscharrelt alsof hij twintig is. Hij leidt een prachtig leven, tot hij Diane Keaton, een dame op leeftijd, ontmoet die zijn hoofd op hol doet slaan. Dit is zo'n film die niet heel erg veel om het lijf heeft, maar helemaal gedragen wordt door de briljante vertolkingen van Keaton en Nicholson. Beiden werden genomineerd voor een Golden Globe, Keaton haalde hem - naast ook een Oscarnominatie - binnen.

The Smurfs 2 – VTM, zaterdag, 20u40

Toegegeven, voor volwassenen is de tweede smurfenfilm niet eentje die je lang zal onthouden, maar voor je kinderen is het een feest. Deze editie speelt zich af in Parijs, alwaar Gargamel opnieuw op een snood plan broedt om smurfin (stem van Katy Perry) te ontvoeren. Kleine tip: op zondag wordt de Vlaamse versie uitgezonden om 15u10. Dan smurft Clara Cleymans de stem van smurfin in.

2012 – VTM, zondag, 20u35

Zo rond 2010 was het een ware hit op het internet. De Maya's hadden enkele eeuwen geleden voorspeld dat de wereld zou vergaan in 2012. Het sein voor sommigen om zich terug te trekken in een tent in de woestijn, voor Hollywood om er munt uit te slaan. Rampenfilm-expert Roland Emmerich ('The Day After Tomorrow') werd opgetrommeld en die deed wat van hem verwacht werd: veel drama, een vader die zich omschoolt tot redder des vaderlands en vooral heel - maar dan ook echt héél - veel special effects.

Psycho - CAZ, zondag, 22u50

Wie na het kijken van '2012' toch nog wat geloofwaardigheid wil opbouwen als filmfan, kan nadien afstemmen op dé thrillerklassieker bij uitstek. Alfred Hitchcock's 'Psycho' bracht in 1960 een ware revolutie teweeg in Hollywoods opvattingen over het horrorgenre en doorbraak heel wat filmtaboes. Het was een publiek geheim dat ladiesman Hitchcock achter hoofdrolspeelster Janet Leigh aan liep. Die was zich van geen bewust en had vast niet in de gaten dat ze achter het douchegordijn geschiedenis stond te schrijven.