Deze 5 films kan je dit weekend op tv zien door: Arno Van Hauwermeiren

16u00 0 rv TV Het is weekend, dus duiken wij snel even in de tv-gids. De Vlaamse zenders bieden opnieuw een pak interessante films aan. Wij gaan zitten voor deze vijf films.

Revolutionary Road

Leonardo DiCaprio en Kate Winslet stonden in 2008 na elf jaar weer samen op de set. De romantiek tussen de twee sterren bloeit nog altijd even mooi, al moeten ze na 'Titanic' opnieuw wat watertjes doorzwemmen. En regisseur Sam Mendes ('American Beauty', 'Skyfall', Spectre') bewijst dat hij van alle markten thuis is.

Eind jaren vijftig, Amerika floreert. Frank en April Wheeler zijn een jong, aantrekkelijk en veelbelovend stel. Ze hebben twee leuke kinderen en wonen in een welvarende buitenwijk ergens in Connecticut. Maar gelukkig, of zelfs maar tevreden zijn ze niet. Frank heeft een saaie kantoorbaan, April treurt om een gefnuikte carrière als actrice. In een uiterste poging aan hun gezapige burgerbestaan te ontsnappen, besluiten ze naar Frankrijk te verhuizen, maar het gras is niet altijd groener aan de overkant.



'Revolutionary Road', vanavond om 20.25u op Vitaya.







The Other Woman

Jamie Lannister die het aan de stok krijgt met Cameron Diaz, Leslie Mann en Kate Upton, meer moet dat niet zijn op een zaterdagavond. Regisseur Nick Cassavetes heeft 'The Notebook' en 'My Sister's Keeper' op zijn naam staan, maar hier gaat hij even de luchtige toer op.

Nadat een vrouw ontdekt dat haar vriendje getrouwd is, probeert ze haar leven opnieuw op de rails te krijgen. Maar wanneer ze per toeval de echtgenote ,die hij bedriegt, ontmoet, beseft ze dat ze veel gemeen hebben. Wanneer nog een andere affaire aan het licht komt, besluiten de drie vrouwen samen te spannen om wraak te nemen op de leugenachtige overspelige echtgenoot.



'The Other Woman', vanavond om 20.30u op VTM.







Straw Dogs

'Straw Dogs' is een remake van een enorm gewelddadige thriller met Dustin Hoffman uit 1971. James Marsden neemt de rol van Hoffman over in de nieuwe versie, die door onze gewenning aan geweld in films een pak minder baanbrekend was dan het origineel.

Actrice Amy Sumner (Kate Bosworth) keert samen met haar man, Hollywood-scenarist David Sumner (James Marsden), terug naar haar geboortestad in het diepe zuiden van de VS. Amy's vader is overleden en ze gaan hun intrek nemen in het ouderlijke huis. Eenmaal daar ontstaan er al snel wat conflicten met de lokale bevolking en lopen de spanningen in hun huwelijk op. Wanneer Amy's ex-vriend Charlie (Alexander Skarsgård) er bij betrokken raakt, ontstaat er een gewelddadige confrontatie.



'Straw Dogs' vanavond om 20.40u op CAZ.







Stoker

Het script van 'Stoker' is van de hand van niemand minder dan Wentworth Miller. Jawel, Michael Scofield uit 'Prison Break' kan naast acteren ook een aardig stukje schrijven. De Zuid-Koreaanse regisseur Chan-wook Park, die wereldberoemd met culthit 'Oldboy', is opnieuw element in dit gitzwarte coming-of-ageverhaal.

India Stoker (Mia Wasikowska) was niet voorbereid om haar vader Richard (Dermot Mulroney) in een tragisch auto-ongeluk te verliezen. De eenzaamheid en rust op het familielandgoed worden plots verstoord door de komst van haar oom Charlie (Matthew Goode), van wie ze niet eens wist dat hij bestond. Wanneer Charlie bij haar en haar emotioneel zwakke moeder Evie (Nicole Kidman) intrekt, denkt India dat de leegte van de dood van haar vader eindelijk wordt opgevuld. Maar kort daarna rijst het vermoeden dat de mysterieuze, charmante man bijbedoelingen heeft.



'Stoker', vanavond om 22.35u op Vitaya.







2 Guns

De buddyfilm werd na 'Lethal Weapon' in de jaren 80 een van de populairste genres in Hollywood. Tegenwoordig passeert er sporadisch nog eentje de revue, '2 Guns' is er zo een. Deze keer spelen Denzel Washington en Mark Wahlberg bekvechtende vrienden die elkaar aanvankelijk haten. De oneliner vliegen in het rond in deze aangename actiefilm.

Een agent van de narcoticabrigade en een undercoveragent van de inlichtingendienst van de marine hebben de taak gekregen om een onderzoek naar elkaar in te stellen, tot ze ontdekken dat ze in de val zijn gelokt door de maffia - dezelfde organisatie waarvan de twee mannen dachten dat ze geld hadden gestolen.



'2 Guns', morgen om 20.35u op VTM.