Deze 30 nieuwe series en films komen op de Netflix-concurrent van Apple terecht MVO

17 februari 2019

06u00

Bron: One More Thing 0 TV Dit jaar komt Apple met een concurrent voor Netflix. Het platform zou Apple Video gaan heten en de lancering is gepland rond april. De streamingdienst biedt een hoop originele series aan. Deze 30 shows zullen alvast beschikbaar zijn.

1. ‘Amazing Stories’, door Steven Spielberg

Spielberg brengt een remake van zijn gelijknamige science fiction-serie uit de jaren ‘80. Het gaat om een reeks van 10 afleveringen.

2. ‘Are You Sleeping?’, door Reese Witherspoon

‘Are You Sleeping?’ is gebaseerd op een boek van schrijfster Kathleen Barber. De productie wordt onder handen genomen door actrice Reese Witherspoon, en de hoofdrol wordt vertolkt door Octavia Spencer. Zij speelt een journaliste die ervan overtuigd is dat een verdachte uit een vreemde moordzaak onschuldig vastzit. Wanneer ze er een podcast over begint krijgt dat zaak plots internationale aandacht.

3. ‘Foundation’

‘Foundation’ wordt gebaseerd op de science fiction boeken van auteur Isaac Asimov. Zijn werk wordt gezien als de voorganger van het populaire ‘Star Wars’. Op die manier concurreert Apple met het streamingplatform Disney Plus+, dat de volledige ‘Star Wars’-franchise in handen heeft.

4. ‘Central Park’, een pittige cartoon

Vanuit 20th Century Fox krijgt Apple Video een interessante, humaristische cartoon in de stijl van ‘Family Guy’. Het verhaal gaat over twee conciërges die werken en wonen in het New Yorkse Central Park. Ze moeten samen het park én de wereld redden.

5. ‘Hala’, door Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith, de vrouw van acteur Will Smith, komt met haar eigen film: ‘Hala’. Die verhaalt over een jong meisje dat in een streng moslimmilieu wordt opgevoed. Ze probeert los te brengen van de beklemmende regels.

6. Een science fiction-serie á la ‘X-Men’

De maker van ‘The X-Men’, Simon Kinberg, zat mee rond de tafel om een nieuwe science fiction productie uit de grond te stampen. De synopsis van de reeks is momenteel nog onbekend.

7. Actieserie door Justin Lin van ‘The Fast & The Furious’

‘The Fast & The Furious’-regisseur Justin Lin neemt de regie van een nieuwe actieserie op zich. De synopsis van de show is nog niet bekend.

8. Snoopy en co.

De wereld van Snoopy wordt weer van onder het stof gehaald voor Apple Video. Er zullen meerdere programma’s op het personage gebaseerd worden, waaronder enkele educatieve programma’s.

9. ‘My Glory Was I Had Such Friends’, door J.J. Abrams

‘Star Wars’-regisseur J.J. Abrams maakte voor Apple een serie genaamd ‘My Glory Was I Had Such Friends’, gebaseerd op een gelijknamig boek. Het is nog niet bekend hoeveel afleveringen de reeks zal tellen. Het verhaal gaat over Amy Silverstein, een vrouw die een nieuw hart nodig heeft, maar onverwacht wordt gered door een medisch wonder.

10. ‘Bastards’, met Richard Gere

De Engelstalige reeks is een herwerking van een origineel uit Israël, genaamd ‘Nevelot’. Twee veteranen besluiten jongeren te gaan vermoorden omdat ze de offers die de oudere generatie gebracht heeft niet snappen.

11. ‘Swagger’, de wereld van het basketbal

De nieuwe fictiereeks ‘Swagger’ volgt het leven van basketbalspeler Kevin Durant en de harde realiteit van het sportwereldje. Durant zelf is betrokken bij de productie.

12. ‘Top of the Morning’, door Jennifer Aniston en Reese Witherspoon

De serie ‘Top of the Morning’ doet ietwat denken aan ‘Studio Tarara’. Het werpt een blik op het vreemde wereldje van de Amerikaanse ochtendshows op nationale televisie. Jennifer Aniston en Reese Witherspoon zorgen voor de productie en acteren zelf ook in de serie. Hun tegenspeler wordt acteur Steve Carell, die ook te zien was in ‘Beautiful Boy’.

13. ‘Defending Jacob’, met acteur Chris Evans

‘Defending Jacob’ wordt een serie gebaseerd op een boek van William Landay. ‘Captain America’-acteur Chris Evans zal de hoofdrol vertolken. Vertelt het verhaal van een officier van justitie die verantwoordelijk is voor de verdediging van zijn zoon, Jacob, die wordt beschuldigd van moord.

14. ‘Dickinson’, met Hailee Steinfeld

‘Bumblebee’-actrice Hailee Steinfeld is binnenkort te zien in ‘Dickinson’. Een komische serie over het leven van de bekende dichtster, Emily Dickinson.

15. ‘Losing Earth’

De verandering van ons klimaat was nooit actueler dan vandaag. ‘Losing Earth' is de verfilming van een New York Times Magazine-special over de opwarming van de aarde.

16. Serie over het leven van Hilde Lysiak

Een voorlopig nog titelloze serie over het leven van Hilde Lysiak. Het is een waargebeurd verhaal over de jonge journaliste, die op haar 9de al berichtte over een moordzaak. Haar antwoord op haar critici fanscineerde de hele wereld.

17. Science fiction-reeks van ‘Star Trek’-producent

Ronal Moore, de producer van onder andere ‘Battlestar Galactica' en ‘Star Trek’ zette zijn tanden in een nieuwe reeks voor Apple. De naam en het aantal afleveringen zijn nog niet bekend.

18. Lachen met videogames

Ubisoft, Lionsgate en 3 Arts Entertainment slaan de handen in elkaar voor een serie die een blik werpt achter de schermen van grote gamingbedrijven. Een komedie over de mensen die videogames ontwerpen, dus.

19. ‘Pachinko’

Min Jin Lee’s roman over een Koreaanse familie die in Japan gaat wonen wordt verfilmd in ‘Pachinko’.

20. ‘See’, met Jason Mamoa

‘Aquaman’-ster Jason Mamoa vertolkt de hoofdrol in de serie ‘See’. De serie speelt zich af in een verre toekomst, waarin het menselijk ras het vermogen tot zicht heeft verloren. De blinde mensheid zoekt naar nieuwe manieren om te overleven.

21. ‘Calls’

‘Calls’ is een Amerikaans-Frans drama over gebaseerd op een Franse, gelijknamige reeks die geschreven werd door Timothée Hochet. Het concept is vrij vernieuwend, gezien het publiek verhalen verteld krijgt door middel van geluid, met minimale visuals. Bijna geen beeld, en véél om te horen.

22. ‘Sesame Workshop’

Ook ‘Sesam Straat' krijgt een eigen show op Apple Video. De reeks ‘Workshop’ omvat verschillende programma’s die gebaseerd zijn op de bekende figuurtjes.

23. ‘You think, I’ll say it’, door Kristen Wiig en Reese Witherspoon

Dit project van Witherspoon en Wiig is een verfilming van het boek ‘You Think, I’ll Say It’ van Curtis Sittenfeld. Het gaat over het feit dat mensen elkaar vaak verkeerd begrijpen. Het boek bevat een collectie kortverhalen die in de serie stuk voor stuk zullen worden nagespeeld.

24. ‘Little America’

Een aangrijpende collectie verhalen van immigranten die naar Amerika reisden in de hoop op een beter leven, onder productie van Lee Eisenberg.

25. Oprah Winfrey

Een samenwerking waarop Apple bijzonder trots is. Het is bevestigd dat Oprah zal meewerken aan verschillende programma’s voor het platform, maar er zijn nog geen verdere details over de samenwerking vrijgegeven.

26. ‘Little Voices’, door J.J. Abrams

De tweede samenwerking met ‘Star Wars’-regisseur J.J. Abrams draait om een muzikaal programma. Het wordt een romantische komedie in de muziekwereld van New York. Zangeres Sara Bareilles is hoofd van productie.

27. ‘Shantaram’

Een verfilming van de autobiografische roman van auteur Gregory David Roberts. Hij schrijft onder andere over zijn ontsnapping uit de gevangenis, en over hoe hij met een vals paspoort naar India trok.

28. La La Land 2.0

De makers van ‘La La Land’ ontwikkelen een dramaserie voor Apple Video. Regisseur Damien Chazelle belooft een reeks van zeker 10 afleveringen.

29. ‘Home’

Een realityserie over huisinrichting. Tijdens elke aflevering wordt een opvallend, vreemd of bijzonder mooi huis in de kijker gezet.

30. Een Cartoon Saloon-film

De Ierse animatiestudio Cartoon Saloon, onder andere bekend van ‘Viking School’ en ‘Skunk Fu!’, creëerde een serie speciaal voor Apple Video. Er zijn nog geen verdere details over het project bekend.