Deze 3 Vlaamse topreeksen kan je vandaag al zien op Streamz

14 september 2020

06u15 3 TV Vandaag weerklinkt het startschot van ' Vandaag weerklinkt het startschot van ' Streamz ', de eerste Vlaamse streamingservice die het beste van al onze tv-zenders en zoveel meer bundelt. Ruim 1.000 lokale en internationale titels biedt de dienst aan, zowel oude als nieuwe. Drie topreeksen van eigen bodem springen daarbij meteen in het oog.

KIJKTIPS:

‘De bende van Jan De Lichte’

Zo’n drie jaar lang lag de ‘De bende van Jan De Lichte’ stof te vergaren op een plank bij VTM. Te wachten, zo leek het wel, op een moment als dit. De historische reeks over een roversbende in het Vlaanderen van de achttiende eeuw is hét vlaggenschip van Streamz. Dat komt door de cast (Matteo Simoni (33, foto links), Ruth Beeckmans (38), Tom Van Dyck (48), Bruno Vanden Broecke (45), en zo kunnen we nog wel even doorgaan...) en het naar Belgische normen best grote budget waardoor alles er levensecht uitziet. De verfilming van Louis Paul Boons roman over een soort Vlaamse Robin Hood werd begin dit jaar al op Netflix gelanceerd (behalve in België) onder de naam ‘Thieves of the Wood’ en kon internationaal rekenen op lovende recensies. “De Vlaamse ‘Poldark’”, klonk het over het Kanaal, waar ook met bloemen werd gegooid naar Matteo Simoni en Tom Van Dyck. ‘De Bende van Jan de Lichte’ zal later ook te zien zijn op VTM.

‘Black-out’

‘Black-out’ stond gepland als opvolger van ‘Undercover 2' op de zondagavond van één, maar door de lancering van Streamz - en vooral de VRT die daar in laatste instantie instapte - is de releasedatum vervroegd naar vandaag. In de reeks krijgt ons land te maken met een integrale elektriciteitspanne. Er blijkt een kerncentrale stilgelegd en de daders ontvoerden ook de dochter van de eerste minister. Hun boodschap: gaat het licht weer aan, dan zal haar dochter sterven. Hoofdrolspelers zijn Geert Van Rampelberg (45) die als politie-inspecteur het onderzoek leidt en Sara De Roo (49) als premier.

‘Fair Trade’

Vijftien jaar geleden is het inmiddels dat het eerste seizoen van ‘Mastroesjka’s’ werd uitgezonden. Sindsdien kreeg bedenker Marc Punt (58) vaak de vraag of, en wanneer, er een vervolg kwam. Het bleef uiteindelijk bij twee seizoenen, maar zijn nieuwste worp kan gerust een ‘Matroesjka’s 2.0' genoemd worden. In ‘Fair Trade’ zijn Kevin Janssens (41) en Ella-June Henrard (27) - die aan de reeks een korte romance overhielden - twee flikken die ooit met veel inzet en idealen aan hun carrière bij de politie begonnen, maar hun werk te dikwijls teniet zagen gedaan door procedurefouten, handigheidjes van dure advocaten en dubieuze beslissingen van wereldvreemde rechters. Ze kleuren dan ook steeds vaker buiten de lijntjes. Corrupte flikken, plat Antwerps, een flinke portie geweld en een sterrencast, met onder anderen ook Jeroen Perceval (42, foto links) en Tania Van der Sanden (57).

Wat is Streamz?

Streamz biedt de beste lokale fictiereeksen van VTM, VIER en Eén, aangevuld met een internationaal topaanbod met alle HBO-reeksen zoals ‘Game of Thrones’ ‘The Sopranos’ of ‘Watchmen’, films, kinderseries en docu’s. Al van bij de start kun je meer dan 1.000 reeksen en films bekijken. Dit najaar zijn er ook 11 exclusieve Vlaamse series en ‘Streamz Originals’ te zien: naast ‘De bende van Jan De Lichte’, ‘Fair Trade’ en ‘Black-out’ zijn dat ‘Mijn slechtste beste vriendin’ (met onder anderen Maaike Cafmeyer en Clara Cleymans), ‘Cheyenne et Lola’ (een moderne western met Veerle Baetens in de hoofdrol), ‘Free Love Paradise’, ‘Niets te melden’ (een komische reeks met Koen De Bouw en Jonas Van Geel), ‘Cold Courage’, ‘Baantjer’, ‘D5R’ en een documentaire over Dimitri Vegas & Like Mike.



Ook niet te missen zijn internationale reeksen als ‘Batwoman’, ‘Love Life’, ‘Zoe’s Extraordinary Playlist’, ‘The Undoing’ en ‘His Dark Materials’. Neusje van de zalm wordt ‘The Third Day’, de HBO-miniserie met Jude Law, die in ons land tegelijk met de VS in première gaat en vanaf morgen te zien is. Het platform belooft trouwens elke maand minstens één première van een nieuwe reeks en stelt ook een grote catalogus ter beschikking, met onder meer ‘Safety First’, ‘Studio Tarara’, ‘Callboys’ en ‘Eigen Kweek’. Omdat VRT er mee is ingestapt, ontbreekt ook ‘F.C. De Kampioenen’ niet.

Waar kan je kijken?

Via de website Streamz.be of via de Streamz-app in de appstore van Apple of de Play Store van Android kan je een account aanmaken. Wie al een abonnement op digitale tv van Telenet heeft, ziet Play automatisch veranderen in Streamz. Play More klanten behouden hun Play More pakket: dit omvat alles van Streamz+, met daarbovenop nog een twintigtal extra themakanalen zoals National Geographic Wild, Discovery World, Boomerang, Nick Toons, muziekzenders en de lineaire Play More-kanalen.

Hoeveel kost het?

Een abonnement kost 11,95 euro per maand. Voor Streamz+, met 300 extra recente films per jaar, betaal je 19,95 euro. Voor beide abonnementen is er een gratis testperiode van twee weken. Er is geen reclame.

Hoe kan je kijken?

Een abonnement laat toe om vier schermen tegelijkertijd te gebruiken. Dat kan op een computer, tablet, smartphone, smart tv of via chromecast of Apple TV. Ook titels downloaden en offline bekijken is mogelijk. Per abonnement kunnen er vijf kijkprofielen worden aangemaakt, waaronder één specifiek voor kinderen. Er is ook een slimme aanbevelingsfunctie.

