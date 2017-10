Deze 10 acteurs nemen het tegen elkaar op in 'Steracteur sterartiest' 15u13 0 vrt TV Op 2 november start de gloednieuwe reeks van Steracteur sterartiest op Eén met de eerste liveshow. Het succesrecept blijft hetzelfde: acteurs zingen de ziel uit hun lijf voor het goede doel, in negen verrassende liveshows. Deze tien acteurs nemen het tegen elkaar op.

· Hilde De Baerdemaeker (De zaak Alzheimer, Team spirit, Coppers, Aspe, Familie, LouisLouise)

· Koen Van Impe (Salamander, Aspe, Kinderen van Dewindt, Daens, De elfenheuvel, Kiekens)

· Bab Buelens (Familie, Professor T, Loslopend wild)

· Giovanni (Gio) Kemper (Nachtwacht, Peter Pan, The little mermaid, Wickie de viking)

· Nicky Langley (De burgemeesters, Boerenkrijg, Altijd prijs, K3 en de ijsprinses, Mega Mindy)

· Tinne Oltmans (Ghost rockers, The sound of music)

· Michiel De Meyer (Thuis, Ghost rockers, Pinokkio)

· David Cantens (Marsman, Nieuw Texas, Brabançonne, Wittekerke, De vijfhoek)

· Siegfried (Sieg) De Doncker (Helden, Helden van de zee, Helden boven alles)

· Ianthe Tavernier (Echte verhalen: De buurtpolitie, De zonen van Van As, The little mermaid)

Zangles

Een evenwichtige mix van mannen en vrouwen, jong en oud, bekende en minder bekende namen, ervaren rotten en aanstormende talenten. De acteurs en actrices hebben hun sporen verdiend in televisiefictie, scripted reality, soaps, musicals, films, jeugdreeksen en theater. Ze voelen zich met andere woorden helemaal thuis op een set, maar hoe houden ze stand op een podium tijdens een liveshow op televisie? Elk van deze steracteurs heeft een andere reden om mee te doen aan 'Steracteur sterartiest'; een avontuur waar ze allen met veel enthousiasme aan beginnen. Ze zoeken volop naar de geschikte nummers om te brengen, en krijgen zangles van Lady Linn. Zij probeert hen zo goed mogelijk klaar te stomen voor de liveshows.

Jury

Peter Van de Veire en Danira Boukhriss nemen de presentatie van de liveshows vakkundig op zich. De jury wordt bevolkt door het toptrio Kristel Verbeke, Gers Pardoel en Ingeborg. Zij geven hun deskundig advies over de prestaties van de acteurs. Wekelijks mag de jury na alle optredens één steracteur vrijstellen en hem of haar meteen naar de volgende liveshow sturen. Vervolgens is het aan het publiek: zij stemmen via sms op hun favorieten. De twee steracteurs die op het einde van de liveshow het minste stemmen van de kijkers hebben, komen terecht op de pijnbank. De kijkers kunnen de hele week op die twee acteurs stemmen. In de volgende liveshow wordt dan bekend gemaakt welke steracteur mag blijven zingen voor het goede doel, en wie helaas naar huis gaat.



Door zijn of haar favoriete steracteur te steunen met een sms, steunt de kijker ook het goede doel. De steracteurs zingen elk voor een zelfgekozen goed doel van De warmste week van Music for life. Eén zet zo dit jaar nog extra zijn schouders onder De warmste week, want de volledige opbrengst van de sms-voting gaat naar de goede doelen. De winnaar van 'Steracteur sterartiest' krijgt ook nog eens 10.000 euro extra voor zijn of haar goed doel.