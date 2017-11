Deur blijft op kier voor productiehuis De Pauw MC

06u02 0 RV Bart De Pauw richtte in 2008 productiehuis Koeken Troef! op. TV De zaak-De Pauw en het afvoeren van 'Twee tot de Zesde Macht' is een zware tegenslag voor productiehuis 'Koeken Troef!', maar het hoeft niet het einde te betekenen. De baas van het productiehuis is en blijft dan wel persona non grata, de openbare omroep liet verstaan dat de deur voor het productiehuis ondanks de contractverbreking op een kier blijft staan.

Met een kapitaal van exact 100.000 euro startte de Pauw eind 2008 zijn eigen tv-bedrijfje 'Koeken Troef!'. Hij richtte het op samen met Helen Perquy, die net zoals De Pauw weggegaan was bij Woestijnvis. 30 jaar succesvol tv-werk leverde De Pauw volgens 'De Rijkste Belgen' intussen een vermogen op van 2,6 miljoen euro, maar zijn productiehuis kende geen vliegende start.

'De Kinderpuzzel', een spelprogramma gepresenteerd door De Pauw en Tine Embrechts, was niet meteen een hoogvlieger. Pas in 2012, met de lancering van de alom bejubelde fictiereeks 'Quiz Me Quick', kenden ze succes. Op het einde van datzelfde jaar lanceerde De Pauw ook zijn quiz 'Twee tot de Zesde Macht', een succesformat dat intussen aan zijn vijfde seizoen bezig was.

RV koeken troef logo

Interne strubbelingen

In 2012 tekende De Pauw als tv-figuur een exclusiviteitscontract met de VRT, zijn productiehuis mocht intussen bij alle zenders gaan shoppen. Maar algauw begon het te rommelen bij 'Koeken Troef!'en eind 2012 verliet Perquy, die tot dan 30 procent van de aandelen had, met slaande deuren het bedrijf. Zij richtte vervolgens haar eigen productiehuis 'Koeken Dame' op. De kijker merkte niks van die interne strubbelingen. Zonder Perquy maakte 'Koeken Troef!' nog 'Jani Gaat' voor VIER en 'De Biker Boys' (Eén).

Showtime

De fictiereeks 'It's Showtime' - met De Pauw in de hoofdrol - werd tot nog toe enkel op betaalzenders van Telenet uitgezonden. Of die reeks zoals voorzien op de openbare omroep wordt uitgezonden, is onduidelijk. 'De Boxy's' - een nieuw programma voor VIER - is zo goed als klaar en wacht op uitzending.

In oktober 2015 stapte Inès De Vos, de vrouw van De Pauw, als zaakvoerster in 'Koeken Troef!'. Daarnaast werkten er vorig jaar acht voltijdse bedienden - drie mannen en vijf vrouwen - en een pak freelancers. De nettowinst bedroeg vorig jaar 100.308 euro. (MC)