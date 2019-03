Details over laatste seizoen ‘Game of Thrones’: “Meerdere helden sterven bij slag om Winterfell” DBJ

05 maart 2019

16u55

Bron: Entertainment Weekly 0 TV Op 14 april gaat het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ van start. Enkele weken voor de eerste aflevering komen enkele opmerkelijke details naar buiten. Zo wordt de ‘Slag om Winterfell’ de langste veldslag uit de tv- en filmgeschiedenis en sterven er enkele geliefde personages.

Volgens Entertainment Weekly vindt een van de cruciale sequenties uit de reeks in de derde aflevering plaats. Dan zou namelijk de ‘Battle of Winterfell’ plaatsvinden. Volgens de website zouden een heleboel hoofdrolspelers de veldslag niet overleven.

De slag om het kasteel in het noorden wordt er letterlijk eentje voor in de geschiedenisboeken, want het zou de langste uit de film- en televisiegeschiedenis worden. Dat betekent dat hij langer zal duren dan de veertig minuten durende ‘Battle of Helm’s Deep’ uit ‘The Lord of the Rings: The Two Towers’.

Helikopter

Tijdens de opnames van de veldslag in Noord-Ierland gebeurde er iets opmerkelijks. Plots verscheen er immers een helikopter in het luchtruim. Totaal onverwacht, want de productie zorgt er altijd voor dat het gehele luchtruim boven de opnames vrij blijft.

De paniek sloeg toe bij de makers, want als het om paparazzi ging, konden die meteen foto’s nemen van de geliefde personages die levenloos aan de omwallingen van het kasteel lagen. Volgens Entertainment Weekly gebeurde het net tijdens een “extreem gevoelige scène” waarbij meerdere “geliefde helden dood buiten de kasteelmuren lagen”. Later bleek het echter om een politiehelikopter te gaan.

