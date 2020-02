Dertig uitverkorenen, maar geen winnaar: begon ‘The Bachelor' een affaire met zijn producente? SDE

14 februari 2020

17u00 4 TV ‘The Bachelor’ is al jarenlang een van dé vertrouwde kijkcijferkanonnen in de Verenigde Staten. Maar dit seizoen loopt het anders dan verwacht. Vrijgezel Peter Weber (28) gedraagt zich vreemd, vinden de fans, en hoewel de finale-aflevering nadert, zijn er nog steeds geen duidelijke favorieten. Misschien is dat de schuld van producente Julie LaPlaca, want volgens een hardnekkige theorie begonnen de twee stiekem een relatie.

Dertig aantrekkelijke vrouwen die naar de hand dingen van één knappe vrijgezel, en uiteindelijk hopen op een verloving. Dat is ‘The Bachelor' in een notendop. In de Verenigde Staten is het al jarenlang een razend populair programma, dat afgewisseld wordt met ‘The Bachelorette’ - de hoofdrolspeler wordt telkens uit een van de populairste verliezers van het vorige seizoen gekozen. Dit jaar was het de beurt aan de 28-jarige piloot Peter Weber. In het vorige seizoen van ‘The Bachelorette’ werd hij nipt derde, al wist hij de kijkers danig te charmeren met zijn respectvolle gedrag en goede looks. Peter mocht dus zélf op zoek naar de ware liefde.

Ondertussen is zijn zoektocht al vergevorderd. Na wat enkel beschreven kan worden als een turbulent seizoen - daar komen we later toe - blijven er nog slechts vier vrouwen over. Toch vrezen fans dat de piloot uiteindelijk met geen enkele van die uitverkorenen zal achterblijven. Een hardnekkige theorie stelt namelijk dat Peter een relatie is begonnen met ‘Bachelor’-producente Julie LaPlaca.

(Lees verder onder de foto.)

Persoonlijke producente

Elke deelnemer van ‘The Bachelor' of ‘The Bachelorette’ - inclusief de hoofdrolspelers - krijgt een persoonlijke producent toegewezen. Die moet ervoor zorgen dat de deelnemer zich gesteund voelt, maar er ook op toekijken dat er voldoende interessante tv-momenten gecreëerd worden. Niet verwonderlijk dus dat de deelnemer en de producent een band krijgen tijdens de productie, die zo’n zes tot negen weken kan duren. Maar volgens oplettende kijkers ging het bij Peter en Julie verder dan dat.

De theorie, bedacht door Reddit-gebruiker Krallie, luidt als volgt: de opnames van ‘The Bachelor’ zijn op 17 november geëindigd, waarna Julie voor een korte vakantie samen met een andere producent naar Sydney ging. Twee weken later werd ze echter alweer in het gezelschap van Peter en enkele andere castleden van het programma gezien in een nachtclub in Las Vegas. Op 16 december werd de presentator van ‘The Bachelor', Chris Harrison, dan weer gespot bij de ouders van Peter. “Er werd iets gefilmd, misschien een ‘update’", klinkt het. “Daarna post Peter een filmpje van zichzelf, zijn familie en Julie online. Het is de eerste keer dat ze in zijn feed te zien is.” In januari laat de piloot op Instagram dan weten officieel van straat te zijn: “Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om mijn meisje te vinden”, schrijft hij. Een subtiele verwijzing naar Julie?

(Lees verder onder de foto.)

Foto’s

Die tijdlijn klinkt redelijk plausibel, al kan het evengoed allemaal toeval zijn. Maar er is meer bewijs, schrijft Krallie. Zo stuitte ze in haar zoektocht op een foto van een onbekende vrouw. Die poseerde met Peter, én tagde Julie in de foto. “In het bijschrift stond iets als: ‘Dit is inderdaad een onverwacht einde.’ Maar een paar uur later wilde ik de foto aan mijn vriend laten zien en toen was hij weg”, schrijft Krallie. “Ofwel heeft het meisje de foto verwijderd, ofwel heeft ze de tags weggehaald. Ze weten duidelijk over deze theorie en het lijkt erop dat ze het proberen te verbergen.” Daarnaast blijven Julie en Peter maar in elkaars foto’s opduiken. Zo was de producente aanwezig op het nieuwjaarsfeestje van zijn familie, en stond Peter half weggedoken op een foto van Julie in New York. Opvallend: de vorige ‘Bachelorette’ (met wie Peter dus gedatet heeft) Hannah Brown reageerde daarop: “Dit is echt heel schattig, Jules. Ik keur het goed!” En het laatste ‘bewijs’: op een andere foto draagt Julie een muts van het American footballteam Seattle Seahawks, van wie Peter enorme fan is. Hij heeft zelfs een tatoeage van de ploeg.

(Lees verder onder de foto.)

Reacties

De theorie werd op korte tijd zo populair, dat Robert Mills, vicepresident van netwerk ABC, zich genoodzaakt zag om te reageren. “Ik haat het om een goed gerucht in de weg te staan, dus ik ga niet bevestigen of ontkennen dat Peter een relatie begon met een producent”, liet hij weten aan Entertainment Tonight. “Ik zou wel niet weten hoe we dat ooit zouden kunnen overtreffen. Maar het is wel geschift.” En Mills voegde er nog aan toe dat het spelletje pas gespeeld is als het laatste beeld uitgezonden is. “Wat we de afgelopen jaren geleerd hebben over de finale, is dat de ‘finale’ pas plaatsvindt op het moment dat de show live gaat. Het is een gekkenhuis, het is een rollercoaster, maar zelfs nu is die rollercoaster nog niet ten einde. Het zal ook pas eindigen na ‘After The Final Rose’ (de liveshow waarin Peter en zijn uitverkorene vertellen hoe zij de afgelopen weken/maanden beleefd hebben, red.).”

Ondertussen heeft ook Reality Steve, een blogger die altijd erg goed op de hoogte is van wat er gebeurt in ‘Bachelor’-land, gereageerd op de geruchten. “Ik ga dit zo eenvoudig mogelijk maken: het is onzin. Er zit absoluut geen waarheid in dit verhaal. Het slaat nergens op. Mensen klampen zich wanhopig aan elke strohalm vast, omdat het einde nog niet verklapt is.” En hij voegt eraan toe: “De finale ceremonie vond op 17 november plaats in Australië. Peter heeft zich die dag niet verloofd. Dat weet ik. Dat wil niet zeggen dat hij zich niet zal verloven in de ‘After The Final Rose’-special halverwege maart. De reden dat ik de laatste maand niets gehoord heb, is misschien omdat er niets te verklappen viel. Dat lijkt het enige zinnige te zijn.”

(Lees verder onder de foto.)

Vreemde beslissingen

Wat er ook van zij, fans blijven stiekem hopen op een romance tussen Julie en Peter. Volgens hen zou het verklaren waarom de piloot, die in ‘The Bachelorette’ nog hoge ogen gooide, nu plots de ene vreemde beslissing na de andere neemt en niet echt in één van zijn vrouwen geïnteresseerd lijkt te zijn. Zo stuurde de man Alayah naar huis na enkele geruchten, maar bracht hij haar een paar dagen later weer terug. Ze kreeg ook meteen een roos - een teken dat ze veilig is voor eliminatie. Nadat de andere vrouwen daarover klaagden, stuurde hij Alayah toch terug naar huis. Peter gaf ook Kelsey net voor de cocktailparty een roos en besloot vervolgens om het feestje meteen te cancellen. Dat zorgde ervoor dat de andere vrouwen geen kans kregen om nog even met hem te praten voor de eliminatie. Fans waren niet echt onder de indruk van dat wispelturige gedrag, maar Peter liet het niet aan zijn hart komen. “Ik zou willen dat mensen zich wat meer zouden focussen op het verspreiden van liefde en positiviteit, en wat minder op het negatieve gedoe. We zijn allemaal menselijk. Ik weet dat er veel meningen de ronde doen over de vrouwen in de show en over mezelf. Maar weet je, we doen gewoon ons best. We schreven ons in voor dit evenement en hoopten op het beste. Je hoopt dat je de liefde gaat vinden, maar er zullen altijd dingen gebeuren. We zijn mensen en we zijn niet perfect.”

Presentator Chris Harrison houdt er in ieder geval de spanning in: “Dit seizoen is ongezien. Je gaat echt niet weten hoe het gaat aflopen tot het bittere einde. En het is mogelijk dat het nog steeds niet voorbij is.”