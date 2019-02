Derde seizoen van ‘The Handmaid's Tale’ start op 5 juni TK

27 februari 2019

13u59

Het derde seizoen van The Handmaid's Tale', een razend populaire serie, start op 5 juni in de Verenigde Staten. De reeks begint meteen met drie afleveringen en zal in totaal 13 afleveringen tellen.

‘The Handmade's Tale’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het verhaal schetst een dystopische toekomst waarin de meeste vrouwen onvruchtbaar zijn geworden. Wie wel nog kinderen kan krijgen, moet een ‘handmaid’ worden. Deze vrouwen, steeds in een rood gewaad gekleed, worden vervolgens uitgeleend aan een bevelhebber en zijn gezin, die ze dan van een kind moeten voorzien.

Elisabeth Moss speelt de hoofdrol als June Osborne en won in 2017 voor die rol de Emmy voor beste actrice. De serie won vorig jaar ook een BAFTA en is razend populair. Wanneer de derde reeks bij ons te zien zal zijn, is nog niet bekend. De eerste twee seizoenen werden uitgezonden door Canvas.