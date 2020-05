Derde seizoen van 'Dertigers' wordt uitgesteld HL

15 mei 2020

00u00 21 TV Maandag zouden de opnames van het derde seizoen van 'Dertigers' van start gaan, maar dat plan wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Bij een proefopname eerder deze week werden alle coronavoorschriften strikt gerespecteerd - dus ook de anderhalve meter tussen de acteurs. Maar daaruit bleek dat de invloed veel ingrijpender is dan bij 'Thuis'. 'Dertigers' gaat over een stel vrienden die elkaar vaak aanraken en knuffelen, maar dat mag in coronatijden niet meer op de set. Zo'n 40% van de scènes zou daarom moeten sneuvelen. De serie wordt bovendien niet in een tv-studio opgenomen, maar op locatie in bestaande huizen. Die kunnen nu veel moeilijker vrijgemaakt en eventueel ontsmet worden.

De eerste twee seizoenen werden bewust met één mobiele camera opgenomen om een realitygevoel op te wekken. Maar dat kan niet meer, want zo komt de fysieke afstand tussen de acteurs te nadrukkelijk in beeld. "Het verhaal blijft wel overeind, maar omdat we gedwongen worden om anders te spelen, filmen en monteren, verandert de eigenheid van onze reeks. 'Dertigers' wordt minder reality en meer fictie. Dat vinden we jammer, want dat neemt de typische warmte en het contact tussen de personages weg. We zoeken nog naar oplossingen", klinkt het bij de makers.