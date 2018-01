Derde seizoen 'True Detective' kan van start gaan met deze nieuwe hoofdrolspeler MVO

07u30 0 EPA Stephen Dorff TV De makers van het derde seizoen van 'True Detective' hebben een tegenspeler gevonden voor Mahershala Ali. Stephen Dorff speelt de tweede grote rol in de serie.

'True Detective' is een anthologieserie; elk seizoen vertelt een losstaand verhaal. De komende reeks draait volgens zender HBO om een macabere misdaad, een mysterie dat zich over verschillende decennia ontvouwt. Het seizoen speelt zich af in drie verschillende periodes.

Dorff gaat Roland West spelen, een inspecteur uit de staat Arkansas wiens carrière, net als die van het personage van Mahershala, al dertig jaar in het teken staat van het misdrijf.

Het eerste seizoen van True Detective, met Matthew McConaughey en Woody Harrelson als twee politie-agenten, werd in 2014 lovend ontvangen door critici en kijkers. De tweede reeks, met onder meer Vince Vaughn en Colin Farrell, kon in 2015 op minder positieve kritiek rekenen. Het is nog niet bekend wanneer het derde seizoen wordt uitgezonden.