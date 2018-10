Derde seizoen 'La Casa de Papel’: korte nieuwe trailer, gróte hint MVO

25 oktober 2018

17u04 0 TV De Spaanse Netflix-reeks ‘La Casa de Papel’ heeft een nieuwe trailer vrijgegeven over het langverwachte derde seizoen. Het korte filmpje bevat een verrassend grote hint.

We zien namelijk hoe de cast terug samenkomt om hun teksten voor het nieuwe seizoen te overlopen. El Profesor (Álvaro Morte), Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores), Rio (Miguel Herrán) en Denver (Jaime Lorente) omhelzen elkaar op de tonen van ‘Bella Ciao’.

Wat echter opvalt, is de aanwezigheid van Pedro Alonso, die Berlin speelt. Dat personage overleed in het laatste seizoen, wat fans doet vermoeden dat het deze keer om een prequel zal gaan, in plaats van over een vervolg.

Het derde seizoen van ‘La Casa de Papel’ zal in 2019 te zien zijn op Netflix.

