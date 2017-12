Derde liveshow van The Voice is knaller aan nummers Jolien Boeckx

22u17 0 vtm Mike opende de derde liveshow met Viva la Vida van Coldplay

Nu de grove hakbijl erdoor is gegaan, strijden er nog 16 talenten om de felbegeerde titel van The Voice van Vlaanderen. Vanavond stonden ze voor het eerst samen op het podium, in de derde liveshow.

Na een groepsoptreden van team Alex, was het aan team Koen om de spits van deze liveshow af te bijten. Antiquair Mike (23) mocht als eerste. Zijn versie van monsterhit Viva La Vida van Coldplay werd gesmaakt door de coaches. Ook al waren zijn bewegingen niet zoals Chris Martin dat doet, zolang de zang maar goed zit. “Mijn favoriete zangers staan stijf op een podium. Doe dat voor mij en ik ben content”, zei Alex. Eigen coach Koen trad hem daarin bij. “Een podiumbeest kan ik je nog niet noemen. En I don’t care als je is de mist in gaat met een beweging. Mààr jouw stem blijft wel eigen en daar ben ik écht blij om.” Tweede teamlid Lisa (18), die ooit nog achtergrondzang deed bij Studio 100, bracht in haar pyjama – zoals Bart dat beschreef - een dromerige versie van Sunday Morning van Maroon 5.

Populaire teddybeer Bonni (19) koos voor het eerst voor een dansnummer, ‘New Rules’ van Dua Lipa. Een nummer dat hij in het midden van een horde sexy danseressen goed bracht, op een klein uitschuivertje na. “Als je de hoogte in gaat, moet je wel zorgen dat je steun houdt”, merkte Natalia op. “Voor de rest heel goed gedaan.” Al kan het volgens coach Koen nòg beter. “Je laat dat nummer volledig om jou draaien, goed gedaan. Maar nu wil ik je vragen om je de volgende keer 100% te geven, en geen 90 of 95% zoals nu (lacht), want ik wéét dat je dat kan.”

Amber (23) daarentegen gaf meer dan 100% van zichzelf. Zij nam het op tegen wereldster Beyoncé met ‘Daddy Lessons’. Er gevaarlijk, maar goed gepresteerd. “Beyoncé benaderen is ‘out of our league’, zoals we allemaal weten (lacht)”, zei coach Koen. “Maar fantastisch goed gedaan!” Koen was zo’n grote fan dat hij Amber direct bombardeerde naar de volgende liveshow. “We hebben ook rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad”, zei hij. Het publiek stemde massaal voor Bonni. Dan moest Koen kiezen tussen Lisa en Mike, die laatste ging door.

Bart Peeters werd gisteren nog 58 jaar en vierde vandaag met zijn vier straffe zangtalenten. “Ik ben enorm trots op mijn team!” Opvallend wel, ‘Bart is de enige met enkel mannen in zijn team’, merkte Koen op. Eerste man aan de micro was meteen de oudste van team Bart, Jan (53). Hij bracht een eigen goed gezongen versie van de klassieker ‘Here Comes The Rain Again’ van Eurythmics. “Een ongelofelijk stijlvolle gast én een geweldige zanger”, zei Bart trots.

Drilinstructeur Yoeri (33) hoorden we voor het eerst eens ‘minder geforceerd’, zoals de coaches zeiden. Dat hij zenuwachtig was, viel op. Maar zijn ‘Hurt’ van Nine Inch Nails was wel intens, gemeend en kreeg de hele studio stil. “Je voelt dat hij zijn rugzak vol met humanitaire missies gebruikt heeft om een nieuwe waarde te geven. Ik kreeg tranen in de ogen”, oordeelde zijn coach.

Vervolgens liet rocker Dries (29) weer zien dat hij van alle markten thuis is. Het ene gedeelte van ‘Houston’s Problem’ overtuigde met ‘Who Knows’ van Netsky. “Hij probeert alles en kan het nog ook”, klonk het bij de coaches. Volgens Koen is hij of Sebastiaan (20), die ‘She’ van Elvis Costello bracht, misschien wel een concurrent van zijn eigen team. Crooner Sebastiaan zong elke noot juist. Alleen kon zijn nummer Alex niet raken. “Komaan, deze gast is 20 jaar! Hij zingt perfect, terwijl Elvis Costello niet de beste zanger ter wereld is. Sebastiaan wél. Er huist een klassieke barrington in hem”, verdedigde Bart.

De ontroering van Yoeri gaf doorslag bij Bart om hem als eerste te laten doorgaan. De kijker koos voor Dries, waarna Bart zijn ‘go’ gaf aan de klassieke barrington Sebastiaan. Exit Jan.