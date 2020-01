Derde koppel nieuw seizoen ‘Temptation Island’ ook uitgelekt LV

02 januari 2020

21u20 0 TV De beheerders van de beruchte Facebookpagina ‘Team Tempa’ lijken nu ook het derde ‘Temptation’-koppel te hebben opgespeurd. Ze onthulden de namen samen met een screenshot van de Instagramprofielen van de deelnemers.

Simone en Zach, zo heten de twee nieuwe kandidaten die zich aan de verleiding zullen onderwerpen. Dat beweert ‘Team Tempa’ in ieder geval. Het koppel is afkomstig uit Nederland en daarmee het tweede Nederlandse koppel. Het vierde koppel dat nog onthuld moet worden, zou naar alle waarschijnlijheid Vlaams zijn. Eerder werden al Melissa & Gianni en de Vlaamse Elke en Arda al bekendgemaakt door dezelfde pagina.

Onzekere toekomst

Of we ooit te zien krijgen of beide koppels hun relatietest overleven, valt echter nog af te wachten. RTL, die het programma samen met VIJF uitzendt, haalde immers al haar vergelijkbare realityprogramma’s van de buis na een geval van aanranding in datingshow ‘De Villa’. Deze ochtend zetten ze de deur echter weer op een kier. “We zijn ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen volledig veilig voelen. Voor, tijdens én na de opnames”, klonk het bij de woordvoerder van RTL in een reactie aan het Nieuwsblad.