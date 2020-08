Derde keer goede keer? Ben Crabbé neemt opnieuw deel aan ‘De slimste mens ter wereld’ MC

31 augustus 2020

22u46

Bron: VIER 0 TV Erik Van Looy had leuk nieuws te melden in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Gert Late Night’. ‘Blokken’-presentator Ben Crabbé zal dit jaar voor de derde keer een poging wagen om ‘De slimste mens ter wereld’ te worden. Hij is de eerste kandidaat die drie keer deelneemt aan het tv-spel.

De inmiddels 57-jarige Crabbé was al van de partij bij de allereerste editie in 2003. De quiz werd toen nog gepresenteerd door Bruno Wyndaele en huidig presentator Erik Van Looy was dat jaar één van de kandidaten, naast onder andere Helmut Lotti, Daisy Van Cauwenbergh, Bart De Pauw en Terry Verbiest. Alain Grootaers was tijdens de eerste jaargang de beste kandidaat met 10 deelnames. Erik Van Looy speelde vijf keer mee, Crabbé vier keer. Goed voor een finaleplek, waar hij verloor van Grootaers.

Eind 2010 was Ben opnieuw van de partij, dit keer in ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’, een soort ‘best off’, zonder dat dat het was. Professor Eva Brems verraste toen met 11 deelnames, Steven van Herreweghe mocht zes keer terugkomen. Ben Crabbé wierp zich op als kandidaat-winnaar met 8 deelnames. In de finaleweek haalde Ben evenwel niet de top 3. Hij werd vierde. Eva Brems won brons. Bert Kruismans won dat jaar.

En nu mag Crabbé dus een derde keer een poging ondernemen om dan toch te winnen. Hij zal alvast niet moeten afrekenen met viroloog Marc Van Ranst. Die heeft het te druk tijdens de coronacrisis en zal pas volgend jaar kandidaat zijn.

