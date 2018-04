Derde afvaller verlaat 'De Mol' met gemengd gevoel: "Ik ben te braaf en te naïef geweest" MC

08 april 2018

21u20 4 TV Na psychologe Kelly en maatschappelijk assistente Channy is vanavond de eerste man afgevallen in 'De Mol'. Voor Jeffrey Van Linden stopt het Mexicaans avontuur. Hij werd genekt door tunnelvisie en de gehaaidheid van 'De Mol' en de andere kandidaten. " Ik ben te braaf en te naïef geweest".

Veertig jaar, privéchauffeur van Antwerps gouverneur Cathy Berx, en zoon van groenetruiwinnaar en geslepen sprinter Rik Van Linden. Je kon verwachten dat Jeffrey Van Linden alle truken van de foor zou gebruiken om het ver te schoppen in ‘De Mol’. Niet dus. Integendeel, Jeffrey was en is de eerste man die de groep moest verlaten en voegt zich zo bij psychologe Kelly en maatschappelijk assistente Channy. Wij stelden hem negen allesomvattende vragen.

Wat heeft je genekt?

"Hetgeen dat de meeste kandidaten nekt denk ik, de tunnelvisie. Ik had bij aflevering twee ook al bijna al mijn troeven op die ene persoon uitgespeeld. En ik ging er niet uit. Dus heb ik dat bij eliminatie drie dezelfde tactiek opnieuw gedaan. En ik ben te braaf en te naïef geweest door het koffertje van nul euro te nemen. Dat is de domste fout geweest die ik kon maken."

Hoe vervelend is het om als eerste man 'De Mol' te moeten verlaten?

