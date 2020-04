Dennis Black Magic belde Ella Leyers vanuit gevangenis: “Hij wou dat ik z’n vriendin speelde” BDB

14 april 2020

22u48

Bron: VIER 0

Enkele jaren geleden kreeg actrice Ella Leyers een merkwaardig telefoontje. “Iemand belde me met een anoniem nummer. Ik neem in zo’n geval nooit op, maar de persoon in kwestie liet wel een voicemail na”, vertelde ze in ‘Gert Late Night’. “Het bleek Dennis Black Magic te zijn, die me belde vanuit de gevangenis. Hij had mij in gedachten om z’n vriendin te spelen in de biopic over z’n leven.” Intussen is het script van die film ‘Zillion’ volledig klaar en vertolkt Leyers daarin de rol van Nadine. De opnames zouden normaal op dit moment moeten starten, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. “Ik heb geen idee wanneer we nu effectief kunnen beginnen filmen”, aldus Ella nog.