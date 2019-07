Dempsey Hendrickx over zijn rol bij ‘De Buurtpolitie’: “Ik wist niet dat mijn komst ten koste van anderen zou gaan” Redactie

23 juli 2019

06u01

De show must go on. Ook bij 'De Buurtpolitie'. De wrevel van de vertrouwde gezichten die moeten opkrassen ten spijt, is de nieuwe lichting volop bezig met de opnamen van seizoen dertien. Dempsey Hendrickx (32), bekend van Ketnet, is één van hen. "Pas ná mijn auditie hoorde ik dat men een nieuwe wind wil laten waaien door de reeks", zegt hij.

Dempsey, die eerder al te zien was in de Ketnetreeks ‘Helden’, kruipt in de huid van een stagiair die een politiecarrière ambieert. “Ondertussen heb ik al enkele opnamen achter de rug en ik moet zeggen: ik amuseer me echt enorm”, zegt Dempsey. “Het is heel leuk om een agent te spelen. Dit is een droom die uitkomt. Al hoop ik ooit ook eens de slechterik te mogen zijn. Maar dit is al een goed begin.”

Wat voor personage ga je spelen?

Een heel serieuze en gefocuste flik, al zit er toch ook wel wat onnozelheid in. Helemaal Dempsey dus. Maar ik ben mijn personage nog volop aan het kneden. En het leuke is dat we dat voor een groot deel zelf mogen doen.

Door jouw komst en die van nog vier anderen verdwijnen er wel enkele vertrouwde gezichten uit ‘De Buurt­politie’.

Ik wist echt niet dat mijn komst ten koste van anderen zou gaan. Ik mocht gewoon op auditie gaan en pas achteraf heb ik gehoord dat ze een nieuwe wind door de reeks willen laten waaien. Van wrevel heb ik nog niets gevoeld, ik heb die ‘anciens’ ook nog niet gezien. Maar met de nieuwe gezichten en de crew klikt het alvast heel goed.

De VTM-reeks is razend populair. Besef je wat er straks allemaal zal ­veranderen zodra je op ­antenne bent?

Ik heb werkelijk geen flauw idee wat er mij te wachten staat. Gelukkig ben ik al het één en het ander gewend dankzij ‘Helden’. Veel fans van die Ketnet-reeks hebben me al laten weten dat ze blij zijn dat ik nu ook in ‘De Buurt­politie’ zit omdat ik zo dus op het scherm blijf.

Is ‘De Buurtpolitie’ nu een fulltime job voor jou?

Nee, want het aantal draaidagen is beperkt. Daarnaast doe ik nog verschillende opdrachten en presentaties. Zo ben ik de zenderstem van VTMKIDS en brainstorm ik achter de schermen over nieuwe tv-formats.