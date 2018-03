Deelnemers 'De Leeuwenkuil' krijgen beloofde geld niet MVO

25 maart 2018

10u17

Bron: Het Nieuwsblad 1 TV Niet alle deelnemers van 'De Leeuwenkuil' krijgen het geld dat hen op tv beloofd werd, zo schrijft Het Nieuwsblad. Na de goedkeuring tijdens de show krijgen de ondernemers nog de tijd om de cijfers van het bedrijf beter door te nemen, en ze kunnen zich daarna nog altijd terugtrekken.

Dat zou al drie keer gebeurd zijn. Het zou onder andere gaan om Wonky, een onderneming die dipsaus maakt van 'vieze' groenten. Er werd 300.000 euro beloofd voor het idee, maar die is nooit afgeleverd. Ook Self, een producent van natuurlijke huidproducten, trok op het laatste nippertje toch aan het kortste eind. Zij lopen 150.000 euro mis.

"Soms werd de samenwerking stopgezet omdat de ondernemer zelf intussen andere keuzes had gemaakt", zegt Lies Maesschalck, woordvoerster van Vier, aan Het Nieuwsblad. "Wonky heeft een succesvolle samenwerking met Colruyt opgestart dankzij het netwerk van de Leeuwen. Self is intussen zeer succesvol, met veel extra verkoop."

Alleen Pro Bio Ace, dat biologisch afbreekbare kattenbakvulling maakte, hield er niets extra aan over. De investeerders trokken de 200.000 euro zelf terug.