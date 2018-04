Deelnemers 'Blind Getrouwd' ontmoeten elkaar voor het eerst: "Er is een soort verbondenheid" DBJ

08 april 2018

08u00

Bron: VTM 1 TV Morgen wordt duidelijk of de drie koppels uit 'Blind Getrouwd' nog steeds samen zijn. Bovendien ontmoeten de kandidaten elkaar eindelijk voor het eerst. "Er is een soort verbondenheid", zegt Mike daarover.

Als de drie kersverse koppels van Blind Getrouwd tot op heden nog altijd samen zijn, zou het derde seizoen uitkomen op een mooie slaagkans van 60%. Maar is dat effectief zo? Morgen is het grote moment aangebroken en komt de kijker te weten of Lieve en Aljosja en Tim en Esther ondertussen, vijf maanden na hun jawoord, nog steeds gelukkig getrouwd zijn. Dat Toon en Frie nog altijd samen zijn, werd vorige week al bekend gemaakt.

Wat de fans misschien niet beseffen, is dat de deelnemers mekaar tot op heden nog niet ontmoet hebben. Ook zij zagen elkaar enkel op tv. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen. In de laatste aflevering komen de kandidaten allemaal samen, om terug te blikken op het experiment en anekdotes en ervaringen te delen. Mike: “Het is toch raar he. Je gaat die anderen nu zien. Je kent die… en je kent die niet. Er is een soort verbondenheid.” Niemand inderdaad die beter weet wat de deelnemers hebben meegemaakt de voorbije maanden, dan zij zelf.