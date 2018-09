Deelnemer uit Nederlandse ‘Boer zkt Vrouw’ gegooid na intiem contact met meerdere vrouwen Redactie

17 september 2018

10u53

Bron: AD 0 TV Remco Aalbers, een 29-jarige melkveehouder, is door de programmamakers van de Nederlandse 'Boer zoekt Vrouw' gediskwalificeerd, omdat hij tijdens de voorstelaflevering al intensief contact had met vrouwen. Zij schreven hem vervolgens - op zijn verzoek - brieven om deel te nemen, en dat is niet toegelaten.

Het bedrog werd gisteren door de presentatrice bekendgemaakt in de eerste aflevering waar de deelnemende boeren te horen kregen of ze voldoende brieven hadden gekregen te worden gevolgd. Boer Remco Aalbers had er net één te weinig, maar zijn liefdesavonturen zouden nog wel op de website van het programma worden bijgehouden. Dat gaat nu niet door, nu is gebleken dat de boer in zijn houthakkershemd de regels heeft overtreden.

Tijdens de uitzending werd de vrijgezelle melkveehouder als pleister op de wond nog getrakteerd op een feest in zijn woonplaats, waar alle briefschrijfsters voor waren uitgenodigd. Het verloop van die party werd echter niet uitgezonden, omdat Remco al veel langer contact bleek te hebben met een aantal dames die voor hem in hun pen waren gekropen. "Dat betekende voor veel vrouwen die hoopvol in de tent stonden, geen eerlijke kans", aldus de presentatrice.

Intensief contact

Direct na de uitzending kwam 'Boer zoekt Vrouw' met een verklaring over de illegale werkwijze van de boer. "Tijdens de opnamen van het feest hoorden wij dat boer Remco ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met meerdere dames intensief contact had. Op verzoek van Remco hebben zij een brief geschreven naar het programma en waren ook op het feest. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij maken 'Boer zoekt Vrouw' voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt. Omdat wij met veel deelnemers nauw contact hebben, kwam ons dit snel ter ore. Vervolgens hebben we met alle betrokkenen veelvuldig gesprekken gevoerd."

Vertrouwen

Het programma benadrukt in de verklaring "een eerlijk en authentiek programma te zijn dat wordt gemaakt op basis van vertrouwen". "De boeren moeten ons vertrouwen in hoe wij het programma maken en wij moeten de boeren honderd procent kunnen vertrouwen. Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans".

Volgens de zender wisten de vrouwen in kwestie niet van elkaar dat Remco al contact met ze had. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het programma dat een deelnemende boer is gediskwalificeerd. Remco heeft inmiddels een korte reactie gegeven op zijn manier van handelen. "Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen 'Boer zoekt Vrouw'. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van", aldus de melkveehouder