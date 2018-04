Deelnemer 'Masterchef' sterft tijdens warme marathon van Londen: "Ik loop hier om mijn overleden vader te eren" SVM

23 april 2018

13u42

Bron: Belga 0 TV Een 29-jarige ex-deelnemer aan het Britse kookprogramma 'Masterchef' is overleden tijdens de marathon van Londen. De man stortte na 36 kilometer in elkaar en overleed later in het ziekenhuis.

Chef-kok Matt Campbell was in 2017 tot in de halve finales van 'Masterchef: The Professionals' geraakt. Hij liep de marathon als eerbetoon voor zijn vader, die anderhalf jaar geleden overleed. Met zijn deelname wilde hij 2.900 euro in de wacht slepen voor Trust, de vzw die kwetsbare kinderen en jongeren helpt.

Campbell had voor het begin van de race op Instagram gepost dat hij zijn tweede marathon op twee weken tijd zou lopen.

De marathon van zondag was de warmste marathon ooit. Net als bij de Ten Miles en de marathon in Antwerpen moest een groot aantal deelnemers medische bijstand krijgen.

De marathon werd gewonnen door de Keniaanse olympische kampioen Eliud Kipchoge. Hij liep de 42,195 kilometer in 2u04:17.