Deegrollen in de aanslag! Dit zijn de tien kandidaten van ‘Bake Off 2019' SDE

29 augustus 2019

14u57 0 TV Vanaf woensdag strijden opnieuw tien amateurbakkers om de titel van ‘beste bakker van 2019' in ‘Bake Off Vlaanderen’. Deze kandidaten hopen alvast om in de voetsporen te treden van Julie en Hans, de winnaars van de vorige seizoenen.

Trien Bogaerts

De 42-jarige Trien Bogaerts uit Mechelen geeft les in een Freinetschool. Bakken is maar een van haar vele hobby’s: je vindt haar ook op de trapezes van de circusschool of op de banken van een zangkoor. Eén ding waar Trien voor moet oppassen: ordelijk werken en structuur passen niet bij deze gepassioneerde artieste.

Jan De Pauw

Jan De Pauw uit Knokke-Heist is met zijn 61 jaar de ancien van de groep. De burgerlijk ingenieur ruimtevaart begon te bakken voor zijn drie kinderen en houdt vooral van de klassieke gebakken uit grootmoeders keuken.

Patricia Hernandez

De Venezolaanse Patricia (30) verhuisde drie jaar geleden met haar twee dochters Luna en Soleil naar België. Jaren geleden zag ze voor het eerst ‘The Great British Bake Off’ in Venezuela en sindsdien droomt ze van het bakprogramma. Bakken in de witte tent is voor haar dan ook een droom die uitkomt.

Greet Jaspers

Greet Jaspers uit Heers (39) ging na een drukke periode in het bedrijfsleven op zoek naar rust bij haar gezin en zocht dus naar een nieuwe hobby. Ze schreef zich in voor een cursus schilderen, maar veranderde die op de valreep nog in een cursus Brood en Banket. Het motto van Greet is trouwens “over smaak valt niet te twisten”.

Philip Otten

De 33-jarige Philip Otten is apotheker, maar houdt ook van patisserie: overdag maakt hij medicijnen, ’s avonds taart en gebak. Al op jonge leeftijd zette Philip zijn eerste stapjes in de keuken. Als kind had hij geen keukenprinses als moeder, dus dook hij maar zelf in de kookboeken. Zijn enige probleem: hij is een ‘taffelaar’. Tijd zou wel eens zijn grootste vijand kunnen worden in de tent.

Peter Slight Jr.

Vrachtwagenchauffeur Peter Slight Jr. (40) bakt ‘s avonds na zijn dagtaak klassieke degelijke taarten. Voor hem zijn taarten en gebakjes de spiegel van de ziel. Je ziet er zijn familiehart én zijn Schotse roots terug. Hij hoopt in de tent te bewijzen dat je met hard werk ergens kunt komen.

Jaline Vandromme

De 18-jarige Jaline is misschien de jongste deelnemer dit seizoen, maar heeft toch al tien jaar bakervaring. Ze studeert misschien kinesitherapie, maar zou liever haar leven wijden aan de patisserie. De competitieve atlete wil perfectionisme en kiest voor strakke, moderne en experimentele patisserie.

Tine Van Gossum

De rode draad in het leven van Tine Van Gossum (40) uit Diest is roze: roze kledij, roze bril, roze auto en roze taarten ... Deze lerares herinnert zichzelf er constant aan dat je het leven door een roze bril moet zien. Om even aan haar verplichtingen te ontsnappen, haalt ze haar bakvormen boven. Met haar deelname aan ‘Bake Off’ wil Tine laten zien dat ze meer in haar mars heeft dan enkel wassen en plassen.

Lorentia Veppi

De Genkse Lorentia heeft Italiaanse roots, en begon vorig jaar te experimenteren met gebak. Ondanks haar beperkte ervaring heeft ze al een duidelijke stijl: haar taarten zijn altijd overdadig versierd want ‘less is more’ bestaat volgens deze lerares niet.

Sara Vermylen

De 26-jarige Sara uit Heverlee is de kleindochter van een bakker. De liefde voor het vak is door zijn verhalen ontstaan. En dat zo’n hobby perfect van pas komt, bewees ze door haar huwelijkstaart zelf te maken. Mensen helpen en positief in het leven staan, zijn de stokpaardjes van deze therapeute. En daar past bakken uiteraard perfect bij.