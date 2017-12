Dedication: iemand bekeek deze film al 352 keer op Netflix TK

Never change a winning team, luidt het spreekwoord. En een Australische Netflixer neemt dat heel letterlijk. Hij bekeek één specifieke film dit jaar alleen al 352 keer, blijkt uit jaarcijfers van de streamingsdienst.

De film in kwestie is 'Madagascar 3: Europe's Most Wanted', de derde prent uit de populaire animatiereeks. Dit jaar alleen al werd hij door één enkele account 352 keer gestreamd: gezien de totale duur van 1 uur en 35 minuten is dat goed voor 557, 3 uren; 3,3 weken of 23,2 dagen. En aangezien het nog maar 1 december is, komt dat neer op meer dan één keer per dag.

Wie de persoon in kwestie is of waarom hij net verknocht is aan die film, daar geeft Netflix geen informatie over. Wij vermoeden echter dat hij thuis een zoon of dochter heeft rondlopen met een serieuze Madagascar-fase. Het is dan ook een prima film, met noemenswaardige scènes zoals die hieronder:

Jaaroverzicht

Netflix gaf daarna nog een aantal andere cijfers prijs. Zo blijkt 1 januari - nieuwjaarsdag - de dag waarop er wereldwijd het meest gestreamd wordt. En dan scoren vooral de grote toppers goed. De show die het meest gebingewatcht werd in 2017 (lees: gemiddeld meer dan twee uur per dag) was 'Greenleaf', een serie over de familie die een grote Amerikaanse kerk leidt. Gaat het over minder dan twee uur per dag, dan scoort vooral 'The Crown' goed.

Dé serie die we verslinden achter de rug van onze partner - ook al hebben we beloofd om te wachten - blijkt 'Orange is the New Black' te zijn. 'Narcos' staat op de tweede plaats, 'Stranger Things' op drie. 47 procent van de Netflixkijkers vind het ook niet echt een probleem dat ze hun partner bedriegen op dat vlak.

En ten slotte zijn er ook de familieseries, die we het liefst in gezelschap bekijken. Daar gaat 'Stranger Things' met de hoofdprijs lopen. Op twee staat '13 Reasons Why' en op drie 'Riverdale'.