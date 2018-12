December is feestmaand: deze kerstfilms kan je dit jaar streamen op Netflix MVO

01 december 2018

10u00 0 TV De feestdagen loeren om de hoek en dat vraagt om gezellige avondjes voor de tv terwijl het buiten vriest dat het kraakt. Deze kerstfilms kan je dit jaar bekijken op Netflix.

Love Actually

Een moderne klassieker die elk jaar opnieuw op het kleine scherm verschijnt. De prent volgt verschillende personages in hun zoektocht naar liefde en geluk, om zo te ontdekken dat hun verhalen dichter bij elkaar liggen dan aanvankelijk gedacht. Of je kan kijken voor de topcast, met onder andere Hugh Grant, Colin Firth, Kiera Knightley en Martin Freeman.

How the Grinch Stole Christmas

Zelfs als je niet van Kerstmis houdt vindt de feestdag altijd een weg naar je hart. Dat bewijst The Grinch, hier meesterlijk gespeeld door Jim Carrey. Een Dr. Seuss remake uit 2000, die jaren later nog altijd even vrolijk oogt.

A Christmas Prince

Een originele Netflix-film vertelt over een reporter die op zoek gaat naar de sappigste roddels over de koninklijke familie. Wat ze niet verwachtte te vinden was ware liefde.

A Christmas Prince: The Royal Wedding

En - uiteraard - ook het langverwachte vervolg op ‘A Christmas Prince’. Want waar wordt je gelukkiger van dan een huwelijk op kerstmis? Dit jaar pakt Netflix uit met de conclusie van het verhaal.

The Princess Switch

‘A Princess Switch' is nieuw sinds dit jaar en de zender hoopt het succes van ‘A Christmas Prince’ te evenaren. Een jong meisje schrikt zich rot wanneer ze een prinses ontmoet die er net zo uitziet als zij. De twee besluiten een tijdje van leven te wisselen, maar als ze beiden verliefd worden maakt dat de zaak net iets moeilijker.

Mickey’s Once Upon A Christmas

Ook voor de kleinsten onder ons voorziet Netflix voldoende entertainment. ‘Mickey’s Once Upon A Christmas’ uit de jaren ‘90 wordt nog eens van onder het stof gehaald.

Office Christmas Party

Kerst met je collega’s? Jennifer Aniston weet er alles van. In de komedie uit 2016 probeert ze een bedrijf te sluiten, terwijl de werknemers vooral zin hebben om zich eens goed te laten gaan tijdens de feestdagen.

Christmas Inheritance

Een groter cliché zal je niet snel vinden, maar hé, daar is Kerstmis toch voor? Een rijk meisje wordt naar het platteland gestuurd om wat meer te leren over het echte leven. Om aan haar vader te bewijzen dat ze voor zichzelf kan zorgen, gaat ze akkoord met de trip. Uiteraard loopt alles fout, tot ze haar ware liefde tegen het lijf loopt.

Arthur Christmas

Arthur maakt deel uit van het familiebedrijf van de kerstman. Wanneer hij ontdekt dat ze per ongeluk één kind hebben overgeslagen, zet hij alles op alles om ervoor te zorgen dat het meisje alsnog haar pakjes krijgt.

The Nightmare Before Christmas

De griezeligste kerstfilm in het aanbod. Jack, de koning van Halloweenstad, ontdekt Kerstmis. Hij vindt echter dat Kerstmis wat meer op Halloween zou moeten lijken, en neemt het heft in eigen handen...

The Christmas Chronicles

Twee kinderen, broer en zus, lopen de kerstman tegen het lijf en raken verwikkeld in zijn missie om cadeautjes rond te brengen. Van de makers van ‘Harry Potter En De Steen Der Wijzen’ en ‘Home Alone’.

Miracle on 34th Street

Geloof jij in de kerstman? Die vraag stelt heel New York zich nadat een oude man beweert de magische weldoener te zijn. Een aanrader voor iedereen die de prent uit 1994 nog niet heeft gezien.

Deck The Halls

Twee buurmannen strijden om de beste kerstverlichting in deze hilarische familiefilm met Danny DeVito.

Angela’s Christmas

De kleine Angela steelt de pop die baby Jezus moet voorstellen uit de kribbe van de kerststal in het drop. Dat doen ze niet omdat ze snode plannen heeft, maar omdat ze wil helpen.

The Holiday Calendar

Het leven van een jonge vrouw wordt volledig op z’n kop gezet wanneer ze een magische kerstkalender cadeau krijgt.

I’ll Be Home For Christmas

Een oude man komt na jaren zonder contact zijn dochter weer opzoeken. Hij ontdekt dat hij ook een kleindochter heeft.

Miss Me This Christmas

De feestdagen doen een ex-koppel twijfelen of ze hun scheiding wel definitief moeten maken.

A Wish For Christmas

Als haar baas met haar goede idee gaat lopen, vraagt Sara aan de kerstman om haar de kracht te geven om sterker in haar schoenen te staan. Maar kan 24 uur vol magie haar leven ook echt veranderen?