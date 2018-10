Debra Messing was stomdronken toen ze de rol van Grace aanvaardde: sitcom 'Will & Grace' in 12 weetjes DBJ

01 oktober 2018

16u19

Bron: Medialaan 0 TV Twaalf jaar na de laatste aflevering zijn de bekende gezichten Grace, Will, Karen en Jack uit 'Will & Grace' vanavond terug met het gloednieuwe negende seizoen op Q2. Tijd dus voor 12 weetjes over de legendarische sitcom.

1. Schoolromance van schrijver Max Mutchnick

De verhaallijn van Will & Grace is gebaseerd op de middelbare schoolromance van schrijver Max Mutchnick. Mutchnick had tijdens zijn schoolcarrière een relatie met een meisje, Janet Eisenberg. Janet verwachtte dat ze met Mutchnick zou trouwen, totdat Mutchnick onthulde dat hij op mannen valt. Hun relatie groeide wel uit tot een mooie vriendschap, net zoals die van Will & Grace in de serie.

2. De hele hoofdcast won al een Emmy Award

Will & Grace is één van de drie programma’s ooit waar elk van de hoofdrolspelers een Emmy Award won. De andere twee waarin de volledige hoofdcast een Emmy kreeg, zijn 'All in the Family' en 'Golden Girls'.

3. Sean Hayes gooide initieel zijn script in de vuilbak

Sean Hayes sleepte in totaal 46 awardnominaties in de wacht voor zijn rol als Jack. Hayes gooide nochtans het oorspronkelijke pilootscenario in de vuilbak. Hij dacht dat er nog veel rollen in sitcoms zijn pad zouden kruisen. Gelukkig kwam hij tot inkeer en aanvaardde hij de rol.

4. Karen Walkers stem is niet haar echte stem

Karen Walker staat bekend om haar hoge stem. Megan Mullally, die de rol van Karen vertolkt, gebruikte in de eerste aflevering haar normale stem. Pas in de tweede aflevering ging zij de piepstem gebruiken die uitgroeide tot hét kenmerk van Karen.

5. Rosario als oneliner

Rosario, de schoonmaakster van Karen, zou normaal maar in één aflevering te zien zijn. Achteraf bleek ze zo populair bij de kijkers dat de schrijvers van haar een vast personage maakten. Karen zou Karen niet zijn zonder haar beledigingen aan het adres van Rosario.

6. Eerste stappen legalisering homohuwelijk in Amerika

Will & Grace was de eerste serie op Amerikaanse televisie met openlijk homoseksuele hoofdrolspelers. De ex-vicepresident van Amerika, Joe Biden, noemde de serie een baanbreker voor de LHBT-gemeenschap. De serie zette volgens hem de eerste stappen naar de aanvaarding van het

7. Uitje naar Nationaal Museum van Amerikaanse Geschiedenis

De rekwisieten en scripts van Will & Grace zijn terug te vinden in het Smithonian’s National Museum of American History in Washington. De show maakt deel uit van de tentoonstelling rond de geschiedenis van de LHBT-gemeenschap in Amerika. Volgend uitje voor de geschiedenisles?

8. Debra Messing was dronken toen ze haar rol aanvaardde

De roodharige hoofdrolspeelster Grace had evengoed een blondine kunnen zijn. Nicolette Sheridan werd tijdens de laatste auditieronde niet gekozen voor de rol van Grace. De schrijvers kozen Debra Messing, die een hele fles wodka nodig had vooraleer ze haar rol als Grace aanvaardde.

9. Homo in het echte leven, toch te hetero tijdens de auditie

John Barrowman, bekend van zijn rol in Zero Dark Thirty, waagde ook zijn kans tijdens de auditierondes voor de rol van Will. Barrowman kreeg de rol niet omdat hij te hetero was, terwijl hij in het dagelijkse leven wel op mannen valt. Eric McCormack, die de rol uiteindelijk kreeg, is al meer dan 20 jaar samen met zijn vrouw en dus hetero.

10. Wrange nasmaak door Elizabeth Taylor

In de serie is de moeder van Grace enorme fan van Elizabeth Taylor, zo erg zelfs dat Elizabeth de tweede naam is van Grace. In het echte leven zal Debbie Reynolds, die de moeder van Grace vertolkt, geen al te grote fan zijn van Elizabeth Taylor. Haar man, Eddie Fisher, heeft haar in het echte leven namelijk verlaten voor Elizabeth Taylor. Van een plottwist gesproken.

11. De titel ‘Will & Grace’ komt uit Joods filosofisch boek

De titel van de show ‘Will & Grace’ is gebaseerd op een concept uit een Joods filosofieboek waarin de schrijver zegt dat men de “Wil” (Will) nodig heeft om achter de aanwezigheid van het Eeuwige te gaan en de “Genade” (Grace) om het te ontvangen.

12. Om comeback te vieren zingt de cast het themalied mét tekst

Dat het hilarische viertal uit Will & Grace kan zingen dansen en zingen weet de trouwe kijker al. Maar speciaal voor hun comeback zetten ze hun zangtalent nog eens extra in de verf. Will, Grace, Karen en Jack zongen in de Jimmy Fallon-show hun themasong, die voor de gelegenheid tekst kreeg. Het resultaat zie je in deze video.