Deborah staat straks in de finale van 'Bake Off Vlaanderen': "Kon ik ook maar zo rustig blijven als Julie"

17 oktober 2018

Bron: Dag Allemaal 0 TV Deborah Eben (35) staat vanavond in de finale van ‘Bake Off Vlaanderen’. En daarin toont ze voor het eerst haar breekbare kant, vertelt ze in Dag Allemaal. “Ik had me nochtans voorgenomen om niet te huilen op tv.”

Deborah Eben viel op vanaf aflevering één. Al was dat toen niet door haar bakkunsten, maar door haar mondigheid. Want schroom om jurylid Herman Van Dender tegen te spreken, heeft de ­tandartsassistente en schoonheidsspecialiste niet.

“Thuis snij ik mijn rabarber ook nooit zo fijn, dus waarom zou ik het nu wél doen, vroeg ik mij af, toen Herman daar een opmerking over maakte”, zegt Deborah. “En juist dan mislukt mijn cake, natuurlijk. Gelukkig zaten m’n smaken nog goed.”

Maar daarover kunnen wij thuis nooit oordelen, natuurlijk. 

“Jammer, hé! Daarom nodigde ik elke woensdag mijn vriendinnen uit om samen naar ‘Bake Off’ te kijken en serveerde ik het gebak dat die avond in de uitzending zat. Zij konden wel proeven wat ze zagen. Met de finale zal ik maar een deel voor ze bakken, want daar is vijf uur werk in gekropen.” 

Dat is lang voor zo’n ongeduldig iemand. Het verschil met medefinalist Julie kan niet groter zijn. 

“Ik heb eindeloos veel respect voor Julie. Zoals zij in ‘Bake Off’ steeds kalm kon blijven... Dat kan ik niet. Bij mij moet het vooruitgaan. Thuis ook. Wanneer ik voor een familiefeestje bak, wil ik niet één pronktaart serveren, maar een heel keukeneiland vól zoet. Dan wil ik éclairs zien, cakes, vlaaien, bokkenpoten.” 

De andere finalist is benjamin Lucas. De voorbije weken heb je hem meermaals getroost, maar nu is hij wel een échte concurrent.

“Och, zo heb ik het nooit bekeken. Lucas is zo’n lieve jongen, ik had echt te doen met hem. Maar pas op, ‘Bake Off’ komt misschien over als een gemoedelijk programma, onderschat de druk in de tent niet, hoor. Ik begreep Lucas maar al te goed als het hem even te veel werd.”

Jij behoort tot de weinigen die we nooit hebben zien huilen. 

“Ah, wacht dan maar tot de ­finale. (lacht) Ik had mij zo voorgenomen om geen tranen te tonen op televisie, maar dat is dus mislukt. Tijdens het laatste weekend ben ook ik gebroken. Het kwam allemaal samen: de kinderen hadden mij al zoveel weken na elkaar moeten missen, er is die tijdsdruk, prestatiedruk en dan moet je die finaletaart naar buiten dragen waar heel je familie bij zit. Ja, dat pakte mij.”

Maak jij jouw indrukwekkende creaties met je dochters? 

“In de potten roeren, of de puddingkom leeglikken, dat doet elk kind met plezier. (lacht) Maar wanneer het té veel geduld vraagt, werk ik het zelf af.”

We kunnen ons voorstellen dat je kroost met hun verjaardag erg kieskeurig is wat hun taart betreft. 

“Mijn jongste vroeg dit jaar een eenhoorntaart. Vijf uur heb ik zitten boetseren aan die suikerpastahoorn. Om die een week na de verjaardag weg te gooien.”

Was die dan niet lekker?

“Jawel, maar die suikerpasta is slecht voor hun tanden, dus daar mogen ze van mij niet te veel van eten.” (lacht)