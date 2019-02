De wonderjaren van VTM:"Braaf imago, maar na de uren werd er ontzettend gezopen" Sander Van Den Broecke

04 februari 2019

00u00 6 TV Het was niet lang na de eerste verjaardag van VTM. Gerechtsdeurwaarder Lucas Engelen stond in een loods die het promoteam van VTM speciaal had gehuurd om er gele briefkaarten op te slaan. Vandaag stuur je een sms of mail als je meedoet aan een wedstrijd op radio of tv, toen waren dat nog voorgedrukte kaarten die je op het postkantoor kon kopen. "Ziet dat ge geen been breekt", riep iemand naar Engelen. De hangar was omgetoverd in een berglandschap van juten postzakken.

Gerechtsdeurwaarder Engelen, de 'meester Van Backlé' van de commerciële zender, moest klauteren om een handvol winnaars te selecteren voor de stickerwedstrijd. Er hadden 300.000 mensen meegedaan. Bijna één op de vijf auto's in Vlaanderen had toen een zelfklever van VTM op de achterruit. Wie ermee rondreed, kon een nieuwe wagen winnen. Het was een waanzinnig en onvoorspelbaar succes, zoals ongeveer alles wat VTM in dat eerste jaar had gedaan.

Een paar maanden voor de start van VTM had algemeen directeur Carlo Gepts een optimistische winstprognose gemaakt, kwestie van zijn zenuwachtige aandeelhouders wat te kalmeren: 1,5 miljoen euro in het eerste jaar. "Ze zeiden: 'Als dat klopt, krijgt ge felicitaties van de jury, maar we geloven u niet'", zegt Gepts. "En ik zat er inderdaad een beetje naast. Na twaalf maanden sloot VTM de boekhouding af met 37 miljoen euro overschot." In de Belgische franken van toen klonk het nog duizelingwekkender: 1,5 miljard. Het geld stroomde binnen.

