De winnaar van ‘Bake Off Vlaanderen’ is bekend: “Dit had ik écht niet gedacht!” KD

23 oktober 2019

21u51

Bron: VIER 0 TV Het heeft de drie finalisten Tine, Philip en Jaline bl oed, zweet en tranen gekost om in de finale van ‘Bake Off Vlaanderen’ te staan. Er kan er echter maar eentje winnen. De beste bakker blijkt Jaline te zijn. De blondine reageert zelf stomverbaasd op haar overwinning. “Ik had het niet gedacht.”

“Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik ben zo blij”, zei de beste bakker van Vlaanderen na haar overwinning. “Dit is het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik tril nog. Haar vriend Cédric is in de wolken. “Ik ben heel fier op haar. Ze heeft het verdiend”, zegt hij. Daar is ook de jury van het programma het unaniem mee eens. “Proficiat, Jaline.”

Opmerkelijk detail: het had niet veel gescheeld of Jaline had het programma meteen mogen verlaten. In één van de eerste afleveringen bleek ze de pechvogel van dienst te zijn. Ze liet haar taart voor het oog van de jury vallen, maar kreeg nog een kans. Greet, die de eerste proef gewonnen had, moest toen onverwacht naar huis.