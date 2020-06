De verwoestende brand in Grenfell Tower en het leven van David Bowie onder de loep: dit zijn de verborgen parels op tv vanavond Jules Hanot

13 juni 2020

12u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Tv-beest Jules Hanot kiest daarom de verborgen parels op alle zenders: van VTM tot Vitaya, van Netflix tot National Geographic. Veel kijkplezier!

‘Switch’ : 'Position switch' in coronatijden

Omdat de zenders hun kijkers tijdens deze besmettelijke tijden toch wat nieuws willen voorschotelen, mag Adriaan Van den Hoof twee weken vroeger dan gebruikelijk opdraven als guitige gastheer van dit ludieke vakantiespelletje. Voor het vijfde jaar melden zich wekelijks vijf onbekende Vlamingen die bij een goed antwoord plaatsje wisselen tot er iemand na drie spelrondes op nummer 1 belandt en in de finale een gooi mag doen naar de dagelijkse hoofdprijs van 1.000 euro. De verliezers hoeven niet te treuren want ze mogen de dag nadien gewoon opnieuw aanschuiven.

Onderhoudend zomers tussendoortje dat helemaal coronaproof werd gemaakt. Het beperkte publiek volgt nauwgezet de 'social distancing'-regels, de kandidaten worden gescheiden door schermen van plexiglas en het afdrukken geschiedt middels een draadloze knop.

Maandag t/m vrijdag, om 20u20 op Eén.

‘Na de klap: De torenflatbrand in Londen’: h et leven na een ramp

Op 14 juni 2017 brandde de Grenfell Tower in de Londense wijk Kensington als een toorts. Het vuur eiste 72 levens en maakte honderden gezinnen dakloos. Al snel bleek dat voor de gevelrenovatie een jaar eerder brandbaar materiaal werd gebruikt waardoor de vlammen vrij spel kregen. De Nederlandse journalist Tom Kleijn keerde terug naar Kensington om te onderzoeken wat er gerealiseerd werd van de beloftes die destijds werden gedaan en hoe de bewoners hun leven weer oppikten. Hij praat er met slachtoffers en nabestaanden, loopt mee in de wekelijkse stille mars en constateert dat het onderzoek drie jaar na de feiten nog steeds niet is afgerond.

Eerste luik van een interessante docureeks waarin Kleijn vijf rampgebieden bezoekt die destijds wereldnieuws waren. Na Londen passeren ook de ingestorte brug in Genua, de vuurwerkramp in Enschede, de bosbranden in Paradise en de kernexplosie in Fukushima de revue.

Zondag, om 20u45 op NPO2.

‘ The Cleaning Lady’: d e poetsvrouw van de maffia

Alleenstaande moeder Rosa komt aan de kost als poetsvrouw en neemt zoveel mogelijk jobs aan om voor haar zieke zoontje Felipe een dure behandeling in Amerika te kunnen betalen. Haar leven verandert drastisch als na een boksmatch de gedoodverfde verliezer toch wint en de manager wordt vermoord. Rosa, die in de boksclub druk met emmer en dweil in de weer is, wordt door de moordenaars verplicht om de met bloed besmeurde kleedkamer weer 'spic en span' te maken. Dat doet ze zo grondig dat de maffia op haar diensten een beroep blijft doen en haar royaal betaalt om - in ruil voor 'horen, zien en zwijgen' - criminele sporen uit te wissen. Zo raakt ze verstrikt in een wereld van moord, geweld en drugs.

Vrijdag, om 22u05 op CAZ 2 of integraal via VTM GO.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘David Bowie: Finding Fame’: Van 'Ziggy Stardust' tot 'Lazarus'

Op 10 januari 2016 verloor David Bowie (69) zijn strijd tegen kanker en de muziekwereld een van zijn invloedrijkste artiesten. De als David Jones geboren Bowie stond 45 jaar aan de top en tekende voor tijdloze meesterwerkjes als 'Ziggy Stardust', 'The Man Who Sold the World', 'Heroes' , 'Ashes to Ashes' en 'Let's Dance'. Regisseur Francis Whately bundelde leven en loopbaan van rocklegende in een biografische docu-trilogie waarin hij, met toestemming van de meester, een schat aan zeldzame beelden en opnames verwerkte. Samen goed voor een vier uur durende muzikale topavond die begint bij een ambitieuze - "Ik wil zo snel mogelijk wereldberoemd worden" - jongeman en via zijn Berlijnse periode en het enorme succes van 'Let's Dance' eindigt bij het 'Blackstar'-album en het onvergetelijke 'Lazarus' waarmee Bowie zijn eigen dood voorspelde. Ook voor niet-Bowiefans een absolute aanrader.

Zaterdag, vanaf 22u15 op BBC2.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘ Hospital: Fighting Covid-19': r auw en beklijvend corona- tweeluik

We mogen dan stilaan genieten van de herwonnen vrijheden, het ellendige virus is nog steeds onder ons. Voorzichtigheid blijft dus geboden en wie daar mocht aan twijfelen doet er goed aan om naar deze dubbele Covid-19- special van het onvolprezen 'Hospital' te kijken. Daarin volgen camera's vanaf het begin van de lockdown dokters, verplegers en patiënten in twee Londense ziekenhuizen tijdens hun oorlog tegen een onzichtbare en onbekende vijand. Een ongelijke strijd waarin niet enkel tegen het virus gevochten wordt maar ook tegen de toenemende stress en het tekort aan mondmaskers, zuurstof en...'body bags'.

Indrukwekkend, rauw en beklijvend reality-tweeluik vol hartverscheurende keuzes en ontroerende - "Ach, als het erger wordt, laat me maar gaan. Ik heb een mooi leven gehad", zegt de 88-jarige Peter berustend - getuigenissen dat duidelijk maakt dat we best nog een tijdje de 'social distancing' in acht nemen.

Dinsdag, om 21u20 op Canvas.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘What's My Name: Muhammad Ali’ : Magistrale biografie van 'The Greatest'

Onder zijn 'slavennaam' Cassius Clay - "Zelfs dan bleef ik voor blank Amerika 'a nigger'" - werd hij Olympisch kampioen. Na zijn bekering tot de islam vervelde hij tot Muhammad Ali, werd drie jaar geschorst omdat hij weigerde in Vietnam te vechten en heroverde tot drie keer toe zijn wereldtitel. Om maar te zeggen dat 'The Greatest' niet enkel de beste bokser aller tijden en de terechte 'sportman van de eeuw' was, maar ook ver buiten de boksring van zich liet spreken. Legendarische kampen als 'The rumble in the jungle' en 'The thrilla in Manilla' staan in het collectieve geheugen gegrift, net als zijn trieste aftakeling door de ziekte van Parkinson die hem in 2016 fataal werd. Dat alles en nog veel meer wordt door Ali zelf(!) verteld in deze magistrale en unieke tweedelige HBO-biografie. Fascinerend portret van een boksicoon waarvan de flamboyante persoonlijkheid en het unieke talent de grenzen van de sport ver overstegen. Absoluut niet te missen.

Zondag, om 21u55 op Canvas.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Arrival’: Converseren met 'aliens'

Als twaalf mysterieuze ruimtetuigen boven de aarde hangen, breekt er wereldwijd paniek uit. Godsdienstfanaten zien er de komst van de Messias in, sommige landen willen de 'indringers' uit de lucht schieten maar - u merkt meteen dat dit fictie is - Amerika staat open voor een dialoog met de buitenaardse wezens. Onder leiding van taalkundige Louise Banks probeert een team specialisten de taal van de 'aliens' te ontcijferen en zo achter hun bedoelingen te komen. Dat dit niet bepaald van een leien dakje loopt, verneemt u in dit intrigerende sci-fi-drama (2016) dat slim de grenzen van tijd en ruimte aftast. Met een uitstekende Amy Adams, een Oscar-winnende soundtrack en een spetterende finale.

Donderdag, om 22u op VTM.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.