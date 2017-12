De verrassende ontknoping van 'Tabula Rasa' Veerle Van De Wal

22u42

Wie de ontknoping van de één-reeks 'Tabula Rasa' nog niet heeft gezien, leest best niet verder. De psychologische thriller over de mysterieuze verdwijningszaak van Thomas De Geest bleef tot in de laatste aflevering bijzonder spannend. Zowel Mie D'Haeze, psychiatrisch patiënt met geheugenverlies, als haar echtgenoot Benoit hadden een motief om Thomas te vermoorden: Mie omdat ze te weten kwam dat Thomas, in een dronken toestand, het auto-ongeluk had veroorzaakt waarbij hun dochter Romy om het leven kwam, Benoit omdat Mie met Thomas een affaire was begonnen omdat ze met hem niet over haar verdriet kon praten.

STALKENDE EX

In de slotaflevering krijgt Mie haar geheugen terug en beseft ze dat ze Thomas in een vlaag van woede in een kelder had vastgebonden en opgesloten, maar hem was vergeten door haar geheugenverlies. Gelukkig wist Thomas te ontsnappen door zijn hand af te zagen. En hij had maar één missie: wraak nemen op Mie’s psychiater, dokter Mommaerts. In het grootste geheim werkte hij aan een onderzoek om zijn vader, inspecteur Jacques Wolkers, te bewijzen dat niet hij maar dokter Mommaerts bewust het auto-ongeluk had veroorzaakt waarbij Romy om het leven kwam. Dokter Mommaerts is helemaal geen psychiater, maar wel Véronique, de stalkende ex van Benoit, met wie hij een kortstondige affaire beleefde tijdens Mie’s depressie. Ze kon het niet verkroppen dat Benoit voor zijn gezin koos nadat Mie een zelfmoordpoging achter de rug had. En dus liet ze opzettelijk Mie’s auto crashen tegen de wagen van Thomas, die ze op café had ontmoet en dronken had gevoerd. Maar niet Mie maar wel haar dochter Romy kwam om het leven. Dat Thomas De Geest verdwenen was, kwam haar goed uit.

WRAAK

Tot hij wist te ontsnappen en zich heel goed herinnerde wat Dr. Mommaerts had veroorzaakt. En zij moest boeten voor wat zij had aangericht. Omdat hij niet verder kon leven met de gedachte dat hij Mie’s dochter had aangereden, liet hij zichzelf met zijn auto crashen op de wagen van Dr. Mommaerts. Hij liet nog een afscheidsbrief achter voor zijn vader en Mie. Hij wenste Mie een tweede kans met haar echtgenoot Benoit, en zo eindigt ook de reeks: ze beginnen met een schone lei en gaan het graf van hun verongelukte dochter bezoeken...