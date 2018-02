De verleiding slaat nu al genadeloos toe in 'Temptation Island'... dit zijn de opvallendste fragmenten MVO

09 februari 2018

07u06 0 TV 'Temptation Island' komt in de eerste afleveringen al snel op gang. Ook in de laatste aflevering is er weer heel wat gebeurd. Na dag drie hebben verschillende verleiders en verleidsters al een prooi aan de haak.

Kevin bouwt al snel een reputatie op in 'Temptation'. Tijdens de eerste dagen werd hij al wel héél close met bepaalde verleidsters. Toch probeert hij trouw te blijven aan zijn vriendin. Toch, volgens Kevin heeft ook Meghan iets te bewijzen. Hij lucht zijn hart bij... verleidster Yana.

Maar bij Meghan slaan de twijfels toe. Nu ze voor het eerst in lange tijd niet constant bij Kevin in de buurt is, begint ze te beseffen dat hun relatie niet goed in elkaar zit. Hij heeft haar immers al vijf keer bedrogen. Ze zoekt troost bij verleider Joshua, die blijft volhouden dat ze beter verdient.

Ondertussen hebben verleidsters Laetitia en Zwanetta grote plannen. Ze willen samenwerken om Mezdi te doen breken - zowel mentaal als met zijn vriendin. Een topless Zwanetta slaagt erin om Mezdi mee te lokken naar het strand en het duo blijft wel erg lang weg...

Voor Fabrizio is het dan weer de omgekeerde wereld. Het is niet het hart van Daniëlle, maar wel dat van hem dat breekt wanneer zij hem afwijst. Hij zondert zich af met zijn gevoelens en er vloeien tranen.

Volgende week is het écht tijd voor drama, want dan vindt het eerste kampvuur plaats. En geen enkel koppel gaat zonder zorgen naar huis...