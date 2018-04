De verleiding slaat laatste keer toe tijdens dreamdate: deel 1 van 'Temptation Island'-finale in vogelvlucht Evelien Delgouffe

De resorts lopen leeg. De koppelhelften vertrekken op dreamdate en nemen mee: hun favoriete vrijgezel. Rick en Annelien benadrukken dat de 'temptation' nog een laatste keer in alle hevigheid kan toeslaan. Lees: de programmamakers lieten niets aan het romantische toeval over.

De LAATSTE ochtend in de resorts.

De partnerhelften pakten hun biezen om op dreamdate te vertrekken.

FabWizio had lekker veel kleurplaten meegenomen.

Cherish sliep voor de tweede nacht op rij alleen en is nu voldoende opgeladen voor een horizontale marathon met Tim.

Hoorde je dat, Tim?

Of een knabbel.

Op Coconut Beach zaten we met een doemdenker.

Relax La-Teeesha, ook Kevin was nog lang niet klaar.

Vertel eens Chloë, waarom val jij eigenlijk op Kevin?

Say no more.

Ook Jeremy had eindelijk beslist wie hij wou meenemen op dreamdate.

Die had haar happy face nog niet opgetekend.

Er werd meteen aan gewerkt.

Yasmine kreeg van de verleidsters ook nog tips over hoe ze zich moest gedragen naar Jeremy toe.

Vanessa was haar nonchalante schijthouding wat verleerd en besloot te oefenen op haar koffer.

Ze was bloedje benauwd van Beast Matthew, aka 'Bloedje Geil'. Terecht. Die had haar kasteel in het vizier en wou het bestormen.

Nu de koppelhelften op dreamdate vertrokken, was ook de tijd aangebroken om afscheid te nemen van de figuranten.

Voor Tim kon de dreamdate niet snel genoeg beginnen.

Ooit gedacht aan kleuterleider?

Hop, richting droomlocatie!

BG was in zijn nopjes. Zodra hij de badkamer in de smiezen kreeg, schoot zijn testosteronspiegel de hoogte in.

Vanessa was er niet gerust in, maar BG zag het probleem niet. Hij leed aan 'Vanessa's tunnel'-visie.

De kamer van Joshua en Megan zou zo goed als zeker 'magic' beleven die nacht. Jos was onder de indruk van de faciliteiten.

Ik weet niet, Joshua, het lijkt me toch een beetje het interieur van de Weba.

Deborah was ooit door een goedkoop bed gezakt en speelde liever op safe.

Ook bij Fabrizio en Daniëlle is het bed het discussiepunt. Daniëlle heeft haar veto gesteld, maar Fabrizio vindt haar nogal frigidio.

Heb jij nu ook al het 'Snap je'-virus te pakken? Godsamme zeg.

Allez Yasmine, mogen we nu eindelijk je gezicht zien?

Nog altijd niet?

Matthew komt

... met champagne aanzetten.

Ook Kevin en Chloë proostten.

Nee, ze heet CHLO-Ë.

Opnieuw!

Ik bedoelde: opnieuw klinken met Chloë, niet dat je je hele harde schijf moest wissen. Je klinkt amper nog als jezelf!

Terwijl Kevin en Chloë in elkaars ogen verdronken, maakte Fabrizio die frigide frigo van een Daniëlle wat losser in de hoop dat ze toch samen met hem in één bed zou slapen.

Mezdi had een tent....

...van de productie gekregen om met Laetitia in te overnachten. Ook daar vormde het bed een obstakel. Maar daar zou Mezdi snel iets op vinden.

Tim bewierookte voor de elfendertigduizendste keer zijn Cherish.

Daar gaan ze!

Ah nee, het was een random Thais echtpaar dat naar het altaar walste. Recht in het blikveld van Deborah.

Wat een TROUWma!

Geen nood Deborah, je krijgt weldra een trouwfeest. Alleen zal je aan de gastentafel moeten plaatsnemen.

Kijk, een zweefvliegtuigje.

Kevin was nog steeds niet de oude.

Vanessa had de laatste dagen zo veel gepiekerd...

... dat haar harses barstte.

Toevallig! Daar werd op dat moment naarstig aan gewerkt.

Ook Mezdi werkte aan zijn communicatie. En bereidde zijn confrontatie met Daniëlle voor opdat hij er toch niet als de boeman zou uitkomen.

Zou jij ook niet beter open kaart spelen, Cherish? Doordat je op je paard, je hond, je moeder en je ingegroeide teennagel hebt gezworen dat je gevoelens hebt voor Tim, denkt die nu wel dat je het écht meent.

Van Vanessa moest BG op de zetel slapen. Die legde zich er bij neer.

Tim mocht wel naast zijn Cherrie slapen en hoopte dat hij ook mocht scoren.

Echt waar?

Dat bracht ons naadloos bij die andere lieve bad boy. Die had na lang zwoegen dan toch een plaats naast Daniëlle veroverd!

Mezdi zal het niet graag zien, hij zocht namelijk speciaal voor Daniëlle de hangmat op.

Deborah toonde Gino nog even haar orale kwaliteiten.

En dan was het slaaptijd.

Of toch niet?

ZO METEEN!

Waarom is bij het ochtendgloren de hangmat van Mezdi leeg?

En wat tovert Tim daar uit zijn broekzak? Slappe spijtbetuigingen of een trouwring?

Ontdek het straks in deel 2 van 'Temptation Island -De Finale- in vogelvlucht'!