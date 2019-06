Exclusief voor abonnees De vele heftige scènes in ‘Familie’ eisten hun tol bij Sandrine André: “Ik kreeg angst- en paniekaanvallen, daarna heb ik hulp gezocht” CD

20 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Bijna niemand wist het, maar twee jaar geleden ging Sandrine André (46) door een moeilijke periode. De ‘Familie’-actrice was mentaal doodop en heel prikkelbaar omdat ze op werkgebied te veel hooi op haar vork nam. En dus ging ze, ook op aanraden van haar man Hans (65), langs bij een coach om haar leven weer op het juiste spoor te krijgen. Dat vertelt de roodharige actrice deze week in een uitgebreid interview met Story.

De fans van de VTM-soap ‘Familie’ zitten nu al op het puntje van hun stoel voor de spannende seizoensfinale die volgende week vrijdag wordt uitgezonden. En daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Ve­ronique, het personage van ­Sandrine André. Zij zet alles op alles om de zwangere Marie (Lien Van de Kelder) te vinden en zo te weten te komen of haar kleinzoon Kasper nog leeft. Met als gevolg: een spannende ontknoping in het idyllische Franse Cap Blanc-Nez. “In de paasvakantie zijn we daar gaan draaien”, aldus Sandrine in Story. “In best wel moeilijke omstandigheden. Het was er heel winderig en koud, waardoor ik zelfs warmteplakkers en kapot geknipte kledingstukken onder mijn outfit droeg. En we mochten ook niet zo dicht tegen de rand van de klif gaan staan. Veel te gevaarlijk. Maar in de montage hebben ze die beelden dan kunnen verschuiven, waardoor het nóg spectaculairder lijkt. Een beetje ‘Game of Thrones’, maar dan zonder de draken (lacht).”

