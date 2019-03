Exclusief voor abonnees De vader van Rob Vanoudenhoven kampte met een alcoholprobleem: “Ik ga zeker niet de weg op van papa”



26 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Rob Vanoudenhoven (50) en Dora (70). Een hecht duo, nog gesterkt door alle miserie die ze samen moesten doorworstelen. Ontsnapt aan schrijnende armoede, maar Dora’s moederlijke bezorgdheid blijft. “Jammer dat onze Robert geen vaste relatie meer heef”, zegt ze in Dag Allemaal. “Een goeie vrouw zou hij echt nog wel kunnen gebruiken.”

Rob en zijn moeder blikken terug op hun avonturen in ‘Weg Met Ons Ma’. Voor dat programma reisden ze samen naar IJsland en Las Vegas. “Wat weinig mensen weten, is dat het oorspronkelijk de bedoeling was om de volledige reeks van ‘Weg Met Ons Ma’ rond mij en mijn moeder te maken”, geeft Rob mee. “Ief Stuyvaert, mijn eindredacteur bij ‘De XII Werken Van Rob Vanoudenhoven’, had mij gepolst of ik het zag zitten om samen met haar mee te doen aan een Vlaamse versie van ‘50 Ways To Kill Your Mommy’ (vrij vertaald: vijftig manieren om je mama om zeep te helpen, nvdr).”

Zag jij dat meteen zitten, Dora?

Dora: “Rob overviel mij daar een beetje mee, maar ik heb toch niet lang moeten nadenken.”

Rob: “Voor de pilootaflevering zijn mama en ik uit een vliegtuig ­gesprongen.”

Dora: “Ik wilde dat al m’n hele leven doen. En ’t is mij zo meegevallen, dat ik het in de toekomst zeker nog eens wil proberen.”

Rob: “Toen ze uit het vliegtuig sprong, hoorde ik haar ‘Woehoe!’ roepen. Ik dacht: ’t is wel de bedoeling dat je op z’n minst een béétje zenuwachtig bent, het thema van het programma indachtig. Maar op dat moment wist ik ook dat we de reeks konden maken.”

Uiteindelijk kozen de makers om met zes verschillende BV’s op reis te gaan. Waarom is het format nog veranderd?

Rob: “Geen idee. Daar beslist de ­directie over. Op die manier is het natuurlijk wel een ander programma geworden.”

