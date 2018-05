De ultieme 'Temptation'-quiz: ben jij BG of koekerond? MVO

04 mei 2018

13u07 0 TV Ben jij een ware 'Temtation Island'-fan of toch eerder een beetje koekerond?

Nu is het echt voorbij: de laatste aflevering van 'Temptation Island' is uitgezonden, de verleiders en de koppels - waarvan alleen Vanessa en Jeremy het overleefden - hebben ondertussen hun gewone leven in België of Nederland weer hernomen.

Wie toch nog geen zin heeft om 'Temptation' volledig achter zich te laten, mag natuurlijk naar hartelust terugblikken op de beste momenten uit het programma. Je herinnert je zonder twijfel de vele gekke quotes die dit jaar een eigen leven gingen leiden, maar weet je ook nog wie ze gezegd heeft? Weet jij nog wat Daniëlle en Fabrizio gingen doen op hun laatste dreamdate? Wie welke zwembroek droeg op het mannenresort? En is de naam Cherish voor jou al lang geen tongtwister meer? Misschien haal jij dan wel een perfecte score op onze 'Temptation'-quiz!